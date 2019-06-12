海峽論壇 台大、世新列主辦單位

2019-06-12

中國年度對台統戰平台 15日登場

〔記者鍾麗華、黃鐘山／綜合報導〕中國年度大型對台統戰平台「海峽論壇」將於十五到廿一日在福建舉辦，論壇大會十六日登場，中國全國政協主席汪洋將出席大會，並在會前會見台灣代表，勢將重申「習五條」與「一國兩制」。據論壇官網，本屆共有六十七場活動與各項論壇，其中台灣大學、世新大學被列為分支論壇主辦單位。陸委會表示，將轉知教育部處理。

政協主席汪洋將出席 勢將重申「習五條」

本報上週披露，六縣市正副首長向移民署申請赴中許可，但這些正副首長恐在台下聽汪洋訓示「一國兩制」，多個縣市後來改口不去了。不過，台北市副市長鄧家基、金門縣長楊鎮浯、澎湖縣長賴峰偉、連江縣長劉增應仍將與會，這三名縣長均為國民黨籍。

此外，雲林縣改由文化處長陳璧君率團、南投縣由工務處長陳錫梧代表，而金門縣行政處長陳祥麟也將出席，國民黨籍的彰化縣議長謝典霖、基隆市議長蔡旺璉與金門縣議長洪允典等人也將赴會。

至於台中市與高雄市已經向移民署撤案了；台中市政府新聞局長吳皇昇重申，正值台中市議會定期會期間，一切都以市政為主，市府不會派員參加海峽論壇。

兩岸人士分析，在政府多次提醒下，地方政府「去的已經不多了」。不過，他也表示，海峽論壇是北京展現一整年對台統戰的成果，中國向來喜歡「一屆比一屆大」、形塑向心力、響應人數越來越多，去年的海峽論壇中方號稱有八千名台灣民眾與會，今年在「習五條」下，恐「膨風」誇稱破萬人參加。

中國上週才打壓我兩名專家參與聯合國氣象組織大會，海峽論壇舉辦的「海峽兩岸民生氣象論壇」，卻由台灣大學與中國氣象學會列為主辦單位。事實上，去年海峽論壇也舉辦氣象論壇，當時福建省政協副主席王光遠、中國氣象局副局長餘勇、國台辦秘書局局長楊毅、台灣大學教授周仲島等人與會，台大就被列為主辦單位。

世新大學則列名主辦「兩岸文教發展論壇」，台灣的私立科技大學校院協進會也主辦「海峽兩岸職業教育論壇」；此外，多場活動也由台媒主辦。

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