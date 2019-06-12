國民黨初選 排除手機民調

2019-06-12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨日召開「總統選舉參加提名初選同志座談會」，會議持續三個多小時後，雖然鴻海董事長郭台銘表達堅持民調納入手機部分，但在共識決的精神下，最後還是達成按照黨中央原先規劃，也就是「全部採取市話民調」；至於黨外對比與黨內互比部分，也仍維持各佔八十五％與十五％的比率。

對於自己主張納入手機民調最後沒有被採納，郭台銘表示，這場座談會被定調只是徵詢大家意見，不是「討論」，「這是認知上的差別」，「沒有討論空間，這是我比較遺憾的地方」，而且會議採取共識決，只要任何一方參選人反對，就不能被採納。

郭台銘透露，代表朱立倫出席座談會的前立委高思博在會中提出民調全部採取黨外對比，原本另一位參選人張亞中與他也都支持，但由於沒有五方同意，所以也沒有通過，仍將維持黨外對比佔八十五％，黨內互比佔十五％。

郭台銘還說，張亞中在會中提出，如果民調結果第一名與第二名差距在一％以內，是否應該要有第二輪民調？他基本上也贊成，但同樣因為沒有五人共識，也無法通過。

這場座談會由國民黨副主席兼秘書長曾永權主持，五位總統參選人中，除郭台銘、周錫瑋及孫文學校總校長張亞中親自出席外，前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜則是分別指派高思博、孫大千為代表參加，黨主席吳敦義在簡短致詞後即離去。

文傳會主委程美華會後指出，原規劃的三場發表會議題安排則要進行微調，原訂在高雄市的第一場議題與在台北市的第三場議題對調，高雄場將改為憲政、外交、兩岸、國防，台北場則改為經濟、財政、環境、能源，在台中市的第二場仍維持青年、社會、文化、教育等議題。

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