中天將轉播政見會 郭在國民黨初選座談會 狂譙1小時

2019-06-12

中天轉播問題確定後 再決定是否繳交公約

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨日召開「總統選舉參加提名初選同志座談會」，包括韓國瑜、朱立倫、張亞中、周錫瑋等四位參選人本人或委託代理人都已簽署並繳交「初選公約」，唯獨郭台銘未繳。據了解，原因並非郭主張民調納入手機未獲採納，而是他反對國民黨智庫主辦三場「國政願景電視發表會」其中一場委託中天電視台轉播。郭還撂話，要等中天轉播權的問題確定後，才決定是否繳交公約。

與會者指出，過去多次公開對旺中集團（中天電視台所屬媒體集團）報導不滿的郭台銘，在聽到智庫報告三場「國政願景電視發表會」初步規劃分別由中天負責轉播台北場，東森負責台中場，ＴＶＢＳ負責高雄場之後，大為不滿，會議因為這項議題延宕大約一個小時。

「讓中天轉播 自絕於年輕人、受制於對岸」

據指出，郭台銘原先主張民調納入手機及全部採取對比民調等問題，經討論後都不再有意見，唯獨對中天轉播權一事相當堅持。郭除了細數中天過去「黑郭」紀錄外，還質疑中天與對岸的關係，以及現在年輕人不看中天，國民黨如果讓中天轉播，等於是自絕於年輕人，會受制於對岸，雖然與會者幾度圓場，郭就是怒氣未消。

據了解，張亞中一度附和郭，主張若有參選人對轉播媒體有意見，黨中央可考慮更換；也有人說規劃的三家電視台都是對藍營較為友善的媒體，如果不給中天轉播，難道要給三立或民視？分別代表朱立倫與韓國瑜出席會議的前立委高思博、孫大千，也都認為沒有必要得罪特定媒體。

據了解，智庫方面當場解釋，中天電視台只是負責訊號轉播單位；高思博則開玩笑說，現在年輕人已經很少看電視，大部分都看自媒體，但郭台銘仍相當堅持。

據悉，即便負責主持會議的國民黨副主席兼秘書長曾永權當場裁示請智庫研究是否可能撤換，郭還是怒火難息，表示要等中天轉播權問題確定後，才決定是否繳交公約。

黨內人士表示，競選公約只是一種形式，過去每次黨內初選，每個參選人都要簽，但最後還是一堆人脫黨參選，所以即便郭台銘最後未簽署繳交公約，黨中央也不能用這件事情卡郭，因為於法無據。如此是否代表國民黨默許郭以後可以脫黨參選？黨內人士說，「當然不行」，雖然郭沒有簽公約，但現有黨紀規定就可以處理。

媒體詢問是否願簽署公約？郭台銘會後拒絕說明，強調由國民黨內部統一發布。負責會後說明的文傳會主委程美華僅表示，公約仍在收集中，她手上還沒看到郭的公約。

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