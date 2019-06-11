學者︰台美軍事交流已趨正常化

2019-06-11

美軍研討會秀出我國旗 兩國將領互贈紀念品

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台美關係繼續升溫，美方繼秀出美國總統川普和我國國旗「同框」照片、印太戰略報告將台灣列為「國家」後，美軍近日公布「太平洋兩棲領導人研討會」照片，除顯見我國國旗，更安排兩國將領互贈紀念品。我國國防部智庫學者認為，台美軍事互動更趨公開透明，也顯見雙方軍事交流已趨「正常化」。

國軍自二○一五年起受美方之邀，參與「太平洋兩棲領導人研討會（ＰＡＬＳ）」，藉由研討會、人道救援討論、觀摩美方兩棲登陸演練等汲取經驗。依慣例，美方會將參加者所屬陸戰隊旗並列排放，因此我國陸戰隊旗在二○一五年會議時已公開亮相。

值得注意的是，美方此次亦公開美國第三陸戰隊遠征軍指揮官克拉迪中將，和我國代表劉爾榮少將互贈紀念品的照片。有官員表示，雖不便透露交流細節，但我方樂見和美國持續強化交流。

美方近期數度展露和我國的密切關係，川普上月底參加美國空軍官校畢業典禮，主辦單位逐一唱名非美國籍畢業生的國家，而我國國旗被置於會場醒目之處；美國國防部一日公布「印太戰略報告」時，也將台灣列於「國家」之列。

國防安全研究院資源與產業研究所所長蘇紫雲認為，從美國通過「台灣旅行法」、今年度「國防授權法案」至今，美方已藉由「高調宣告美艦通過台海」、「我國官兵著軍服赴美受訓」、「我國旗置於美國空軍官校畢業典禮顯眼位置」及此次事件，顯見美方對與我國的互動更趨公開透明，台美軍事交流已更趨「正常化」。

蘇紫雲研判，台美軍事交流也和美國對中國的政治氛圍等有關聯，不過，雖我方對相關合作可樂觀以對，但國防安全仍得靠自己。

另，知情官員說，台美軍事交流演練「聯戰」項目，須從聯合人道救援等項目充實，雖此非實質武力展現，但以軍艦為例，資料鏈路能否順利傳遞、責任區劃分等皆和作戰息息相關，加上我國向美方採購大量軍備，透過多次驗證，可避免戰時誤判情形，這些都須自歷次軍事交流中汲取經驗、持續強化。

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