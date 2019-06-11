FBI助理副局長︰確保印太各國 免受強國掠奪

2019-06-11

台美調查局合辦研習營 逾20國執法官員「同台」

〔記者黃捷／台北報導〕法務部調查局與美國聯邦調查局（ＦＢＩ）合作，舉辦「二○一九第二十二屆美國聯邦調查局國家學院校友會（ＦＢＩＮＡＡ）亞太區複訓研習營」，各國執法官員將齊聚一堂，研討當前執法議題及應對措施。ＦＢＩ助理副局長保羅阿貝昨在開幕儀式致詞時表示，ＦＢＩ對印太地區的願景是「不排除任何一個國家」，讓即使最小的國家也有機會興盛發展，免於強國的掠奪。

對印太的願景是「不排除任何一國」

保羅指出，ＦＢＩＮＡＡ的使命之一，是協助維持自由開放的印太地區，讓區域內不同文化和國家，能在自由和平中並肩繁榮；ＦＢＩ對印太地區的願景，是「不排除任何一個國家」，與所有尊重國家主權、公平及法治的執法機關合作，確保區域內每個國家都能在一個價值體系內，自由地決定自己的路線，免於被強國掠奪。

保羅說，網路入侵者、犯罪人士和恐怖份子的威脅都是全球關注的議題，如果沒有各位夥伴，就無法對抗這些威脅，希望藉此機會建立合作網絡，讓印太地區與ＦＢＩＮＡＡ校友們保持聯繫，維持強健夥伴關係、領先威脅一步。

ＡＩＴ副處長︰台灣是美執法合作夥伴

美國在台協會副處長谷立言則表示，台灣是美國執法方面合作最密切的一大夥伴，大家常聽到美國領導人說：「台灣是民主的成功故事，也是世界上一股良善的力量。」台灣是印太區域的榜樣，示範了亞洲文化與民主、人權、法治等普世價值，犯罪率也是全球數一數二最低的。

谷立言說，台灣對全球社會有諸多貢獻，卻被排除在許多國際組織之外，令人遺憾，在今日互聯互通的世界，台灣的缺席不僅對台灣二三○○萬人民造成危害，也將所有國家置於更大的風險，台灣能參加ＦＢＩ的國家學院網絡，對ＦＢＩ來說至關重要。

蔡總統致詞時指出，本次研習營有許多亞太地區國家高階執法官員參加，有助提升台灣與這些國家的友好合作關係，進一步促進區域和平及安全；而過去數十年來，調查局及警政署均派員赴美受訓，與ＦＢＩ關係緊密，更說明台灣是國際執法社群中不可或缺的一份子。

本次研習營由調查局主辦，連續五天邀請來自亞太地區二十多個國家及一七○多名高階執法官員參加，都是以前曾在ＦＢＩ受訓的學員，我調查局至今已有卅六人參加過，助理副局長層級的ＦＢＩ高官這次來訪，是台灣有史以來頭一次。

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