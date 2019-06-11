民進黨初選民調首日 蔡勤跑行程 賴車隊北上

2019-06-11

〔記者蘇永耀、林惠琴、陳建志、張軒哲、張聰秋、鄭名翔／綜合報導〕民進黨總統初選民調首日，蔡、賴陣營分別持續國政接見及車隊掃街行程。蔡英文總統昨接見「社團法人台灣道教門派聯合總會幹部、各協會理事長及道教宮廟負責人」；前行政院長賴清德「壯大台灣」車隊冒雨遊行，從雲林開拔到苗栗。

台灣道教門派聯合總會創會總會長盧崑永昨率領多位幹部及道教宮廟負責人，前往總統府晉見總統。蔡英文表示，外面有人批評，認為總統太常拜廟，沒有在治理國家，這樣的說法，不僅不是事實，更不尊重民間的宗教習俗，因為廟宇是台灣地方民間信仰的中樞，要了解基層的民意，就一定要到廟宇「求神保平安，聽人講意見」。

蔡總統昨也參訪LINE台灣辦公室，聽取將在今年七月正式上線的LINE數位當責計畫，LINE將與行政院合作，和政府共同對抗假訊息。LINE全球事業拓展部姜玄玭資深副總裁並代表LINE總部，致贈全球第一座「Honorary LINER」榮譽LINE公民獎座給總統。

另外，蔡總統昨出席台北榮總新建醫療大樓工程開工典禮時，對於支持者集資購買報紙廣告表達支持，蔡英文說，感謝支持者，希望初選順利，並重申「只要蔡英文做總統，就不會接受一國兩制，一定捍衛台灣主權」。

賴清德「壯大台灣」車隊拜票進入第二天，賴昨天早上從雲林縣朝天宮出發，一路經彰化、台中，傍晚抵達苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮參香。因中部大雨不斷，賴清德中午抵達台中時連雨衣都沒脫，短暫坐下來花了十多分鐘吃完便當。

賴清德眼睛昨明顯泛紅，他說因一路北上，有時下大雨有時出大太陽，加上有時候有沙或是小蟲飛進眼睛，已經有點眼藥水。

賴清德說，車隊從屏東一路北上沿途都有許許多多的鄉親給他加油打氣，有些是放鞭炮、有些用掌聲用握手，直接送上東西，包括水、防曬用品、食物，這些溫情都讓他非常感動。

有媒體詢問，昨天有支持者刊登全版廣告力挺，賴清德表示，一直很感謝鄉親的支持，並說初選過程中雖然有許多波折，但是自己都勇敢面對，希望能夠贏得國人支持。賴也不忘提醒支持者，在電話民調時間，要趕緊回家接電話。

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