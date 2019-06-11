王︰不想涉初選 會一路選到底

2019-06-11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣王金平之友會昨日在國民黨主席吳敦義的家鄉南投縣草屯鎮成立，現場高喊「選總統」和「凍蒜」。他在會中重申，一路選到底，現只是不參加黨內提名初選；媒體提問「是否與郭台銘合作？」王表示「維持中立，促成團結」。

南投縣王金平之友會昨日在草屯寶島時代村舉行成立大會，與王私交不錯的寶島時代村董事長江欽良全程陪同並致詞。由於是吳敦義的故鄉，縣長林明溱、立委馬文君皆未現身，但縣議會議長何勝豐則以好朋友身分出席。

王金平強調，六日宣布的是不參加國民黨內提名初選，他一路選到底，會繼續勤走基層傾聽民意，累積資源，而這些資源未來都會提供給國民黨使用。

「團結」是王金平昨一再提及的重點，媒體問他是否與郭台銘合作？他也以「保持中立，促成團結」答覆。而媒體提到黨中央為了團結要找他談時，王除回答「沒聽說要找我談」，也說「未來就很團結，沒有團結的，也要勸他們團結」。

南投縣王金平之友會是由縣內農會系統主導，縣農會理事長胡嘉宸到場，總幹事曾明瑞也出任會長，而縣內鄉鎮市農會三巨頭幾乎都到。曾明瑞說，農會信用部是王協助才能留在農會，因此無論如何一定要支持大力協助農業的王金平。

王也說，黨內路線之爭、個人恩怨都比較好化解，最嚴重的是庶民與權貴的對立問題，這種階級對立最好不要繼續發展下去，否則對台灣最不利。

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