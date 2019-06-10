簽初選公約 朱贊成 郭喊先建立制度

2019-06-10

輸的人不能脫黨參選 吳︰這是很自然的事

〔記者高嘉和、李容萍、林良昇、方志賢／綜合報導〕國民黨總統黨內初選暗潮洶湧，對於初選是否要建立參選人公約，避免初選後分裂？前新北市長朱立倫認為「尊重初選結果是基本的要求」；黨主席吳敦義指「這是很自然的事情」；鴻海董事長郭台銘認為先建立制度，不要對某個候選人，大家都要遵守。

朱立倫的基層行腳，昨返鄉桃園市參觀觀音工業區的工廠。被問到黨內有決策提到輸的人要簽一個公約不能脫黨參選？朱立倫表示，自己當過黨主席，相信任何的選舉提名最後一定要求黨內同志尊重初選的結果，然後全黨團結一致，這是基本的要求，如果不能符合，根本不能參加國民黨的初選。

對於要求黨內總統參選人簽署初選公約，國民黨主席吳敦義昨出席書畫聯展開幕活動受訪時說，黨員登記參加初選提名機制，這是很自然的事情，「怎麼可以隨便脫黨呢？」

基層憂韓造勢不利整合 吳︰當然

對於韓國瑜近期的造勢活動激化黨內初選情勢，基層是否憂慮藍營內戰難以整合？吳敦義坦言「當然」，他希望所有活動都要有利於最後階段的整合，才是正確的做法，但造勢活動只要沒有違背法規、黨紀，黨中央不能干預。

郭台銘昨在台北信義計畫區發放「果凍財神包」香包時強調，國民黨要跟民進黨不一樣，就必須先把制度建立好，不能邊做邊改制度，只要經中常會開會把制度訂得完美，不是對某個候選人，這個公約大家都必須遵守。

另有關韓國瑜在各地辦造勢，是否會造成初選後整合困難？郭台銘說：「哪一個是比較對國家、對未來是最好的，選民自有判斷。」「我們都會努力，但是我們各有不同的作法。」

郭駁雙重國籍 「連綠卡都沒有」

對網路上傳出郭台銘擁雙重國籍，還有入籍新加坡等傳言。郭台銘昨駁斥，強調「我在美國住了十一年，我連綠卡都沒有申請；一切都可以查，新加坡更遙遠，你們可以去查，真金不怕火煉。」

另外，昨有媒體報導，韓國瑜去年十一月廿四日勝選之夜，未邀請選舉時大力支持他的王金平上台；另國民黨不分區立委陳宜民也爆料，韓勝選後，一句感謝的話都沒有對他說過。

韓國瑜受訪表示，去年選後，王金平舉辦茶會及簽書會，近千人在現場，他上台就向王金平致上最高謝意，後來也到王的住處向他道謝，也向陳宜民謝了幾十次，但沒有發LINE，可能王與陳覺得謝得不夠，「感受很主觀」，他會檢討改進。

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