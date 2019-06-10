郭拋「備案」 挑動藍營敏感神經

2019-06-10

出線者因故不能競選 應由備胎接替

〔記者林良昇、邱燕玲／台北報導〕國民黨總統初選即將展開，鴻海董事長郭台銘上週拋出「備案機制」，強調初選出線的候選人如因故不能繼續競選，則由制度選出備份人選接替選舉；已宣布不參加初選的前立法院長王金平也暗示「說不定還會有延長賽」，郭、王言論挑動藍營內曾「換柱」的敏感神經。黨內人士直言，如真的明文規定備案機制，恐會讓初選「第二名」期待「第一名」出事，不利團結，不解為何這時提出。

對於郭台銘提備案，王陣營認為，郭陣營也「風聞」未來一旦高雄市長韓國瑜聲勢下滑，黨中央可能操作由國民黨主席吳敦義出馬競選總統，黨中央也擔憂屆時郭會發火、脫黨參選，因此要求參加初選者都要立下切結書。吳敦義昨出席公開活動前被問到「備案機制」，但吳不願表示意見。

郭台銘的備案主張被部分黨內人士評為是「暗殺條款」，不具名中常委直言，郭董多慮了，任何政黨提名候選人如果發生狀況，都會有應變能力；且這事很敏感，應內部談就好，一旦訂出所謂「備案機制」，大家就會想「第二名會不會想把第一名幹掉？」這樣如何輔選？會被見縫插針，不利黨內團結。

不過，有國民黨立委分析，郭台銘擔憂有道理，民進黨如果在立院下會期推動「總統副總統選舉罷免法」修法，明定縣市長不能帶職參選，那樣目前黨內民調最高的韓國瑜可能面臨要不要辭高雄市長的問題，如果那時韓國瑜沒有必勝把握，「一定要去選嗎？」不僅勝負、民調，連遊戲規則都充滿變數，到時就可能需要備胎。

這位立委認為，可能來襲的醜聞也是因素之一，畢竟先前對韓國瑜的相關爆料看樣子只是開始，「有沒有下半段？沒有人知道」，還是依照現有制度走就好。

中常委︰地方批郭唱衰出線的人

中常委曾文培直言，所謂的「備案機制」，地方基層罵很凶，批評提出這件事的人在影射初選出線的人選一定會發生什麼事情，等同於唱衰，過去從來沒有這樣的事情，現在也不可能討論。

中常委江碩平表示，他認為沒有所謂的備案，中常會也不會討論；中常委李昭平說，經過多次選舉的教訓，相信國民黨有能力應變任何突發事件，不需要再訂任何條款。

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