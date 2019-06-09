朱︰發大財是口號 我有具體作法

2019-06-09

〔記者陳昀、周湘芸／綜合報導〕角逐國民黨總統提名的前新北市長朱立倫昨天觀賞柯南展，有別於高雄市長韓國瑜舉辦大型造勢，朱立倫說，沒有規劃造勢，只想提出好政見，並說：「發大財只是口號，我有具體作法。」

有媒體問「發大財」是好政見嗎？朱立倫表示，「發大財」只是口號，自己有具體作法，也能講得比較清楚，像「發財外交」其實就是「經貿外交」，要達到「發大財」，其實可以透過觀光、自經區等來推展，但相信韓國瑜也會有具體作法。

朱立倫昨天也到新北市五股區的老人公寓參訪，並陪同長者打麻將同樂。對於韓國瑜昨天在花蓮舉辦造勢大會，他表示，祝福造勢大會圓滿成功，只要國民黨大家都好，國民黨的聲勢就會更好。

沒規劃造勢 只想提好政見

被問到後續是否跟進規劃造勢？朱立倫回應，沒有，自己每天都在想著如何創造台灣的未來，且平日就在累積，昨天看展覽、關懷老人公寓及長照政策，今天參訪機能紡織，加上有十六年地方首長經驗，每項政策都是身體力行，將於政見會發表，若其他參選人願採用，也能作為國民黨共同政見。

對於自己政策完備卻未獲好評，朱立倫表示，他默默做，相信民眾看在眼裡。他強調，自己從過去到未來都在擔任「整合者」，希望國民黨爭取到最大支持，他也會變成又強、又適合，兩者並重的人選。

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