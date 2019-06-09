高雄香腸運到花蓮賣 郭︰有計算運輸成本嗎

2019-06-09

〔記者賴筱桐／新北報導〕高雄市長韓國瑜昨天在花蓮舉辦造勢活動，吸引不少外地攤販前往搶商機。鴻海董事長郭台銘受訪時說，香腸從高雄運到花蓮去賣，有沒有計算運輸的成本？他知道這樣講，媒體會大作文章，但他仍認為，應該善用當地的素材或食材來拚當地的經濟。

對於旺旺中時集團董事長蔡衍明也現身花蓮，郭台銘表示，如果蔡是以報社老闆的立場出席，他不認同；但如果只是個人喜好，去哪裡挺誰都沒有關係。

允資助雲縣國小棒球隊

郭台銘昨天到新北市三重區中山棒球場，為雲林縣文昌國小棒球隊加油打氣，他致贈帽子給球員，還充當教練喊口號，更允諾資助球隊到日本參加交流賽，並安排旅日傳奇球員王貞治與球員見面互動。

媒體詢問，資助雲林的棒球隊是否想搶韓國瑜的票倉？郭台銘回應，「中華民國都是我的票倉」，大家沒必要見縫插針，他也是雲林縣政府的頭號經濟顧問，拚經濟跟拚政治是不一樣的，經濟才是一切的根本。

自認黑手出身 不是權貴

有學者評論國民黨總統初選是「權貴與庶民之爭」，暗指郭台銘是權貴。郭受訪時反駁說，他是做黑手出身的，父親是基層警員，小時候一家六口住在板橋慈惠宮一處四坪大的廂房，白天的飯桌是晚上的床鋪，「請問這是權貴嗎？」他也常幫助雲林、台東、花蓮等偏鄉地區，不炒房、不炒地，這是權貴做的事情還是庶民做的事情？大家可以思考。

郭台銘昨天傍晚到新北市板橋區重慶黃昏市場發送「果凍發財包」，很多熱情民眾高喊「總統好」，人潮把市場周邊擠得水洩不通。

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