高市議員批韓只剩1張嘴

2019-06-09

黃捷︰韓開空頭支票變國家等級

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨在花蓮造勢大喊口號，聽在高雄市議員耳裡，十分刺耳。時代力量議員黃捷指出，韓國瑜開空頭支票從市政等級到國家等級，對台灣絕對是一個傷害，韓的市長任期並沒有結束，請在任內努力為高雄付出，否則人民已經對他沒有信任感，更覺得他只剩一張嘴。

黃捷強調，韓國瑜在花蓮針對其他縣市大開交通支票之前，應該先想想作為高雄市長、對高雄的交通做出什麼實際的政績？

民進黨議員高閔琳直言，韓國瑜從頭到尾都聲稱是被動參選，結果卻又很主動、迅速繳完五百萬元初選費用，證明他根本說謊、是個不誠實的政客。

民進黨高市議員邱俊憲指出，韓國瑜市長似乎已忘記對高雄市民的承諾，現實情況是韓國瑜在高雄的政見不斷跳票，有些甚至已確定無法兌現，結果他又放下市政，到花蓮繼續「喊口號、開支票」，加上花蓮造勢場中出現數位高市府團隊官員，他強烈質疑高市府團隊是否已轉變成韓國瑜競選團隊？且市府團隊還有多位局處首長懸缺，很多層面讓人覺得韓根本已丟下高雄。

議員︰韓在高雄跳票 又到花蓮「騙」

時代力量高市議員林于凱表示，韓國瑜在花蓮說要帶台灣人民過好日子，而他先前也告訴高雄市民說會發大財、會過好日子，但高雄很多攤商反映根本沒發財，街道上也四處都是租售廣告，韓國瑜對高雄人說的話還沒做到，就要去選總統，他想問「高雄人該怎麼辦？」

民進黨高市議員黃文益嗆韓國瑜，已提早宣布放棄高雄人，高雄已成為不被韓國瑜疼愛的悲情城市，他在花蓮喊的口號，說穿了就一個字「騙」。

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