王︰我沒那麼笨 跳下初選陷阱

2019-06-09

成立高雄「三山之友會」談比賽看結果 說不定還有延長賽

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前立法院長王金平六日拋出震撼彈，宣布不參加國民黨總統初選，王金平昨仍依照計畫成立高雄「三山之友會」，並藉黨內初選暗批韓國瑜「哪有不報名就可以參加考試」？

王認為，國民黨初選設了一個陷阱，自己沒那麼笨跳下去，「高雄囝仔沒有那麼憨啦！」加上國民黨內部自己也不團結，互相打來打去，雖然鬥爭不像民進黨那麼厲害，但未來的演變沒有人知曉，於是決定靜觀其變，不參加初選不是最後結論，「比賽是看結果的，就像棒球賽是要比到九局後，說不定還會有延長賽」。

王金平向參加群眾喊話，他多次向黨中央反映初選制度不公，卻一直不被重視，「哪有不報名就可以參加考試？沒有登記就可以參加選舉？」幾十年來沒看過這種作法，如果這樣也行，這個政黨也亂了，於是他才會決定退出初選。

挺韓大將現身會場

昨天現身力挺的地方要角都是挺韓大將，包括高市議長許崑源、高雄市農會理事長蕭漢俊及十多位國民黨籍議員。

許崑源說，王金平是他的恩人，他七次參選議員，每次王都大力幫忙，這份恩情不敢忘；高雄市長韓國瑜是他的好友，要支持誰選總統，表態的時間還未到。

蕭漢俊也指出，王院長是三天前宣布不參加國民黨總統初選，但這場「三山之友會」早在一個月前就籌劃，加上王沒有把話說死，昨單純只是動員農漁界的基層好友及幹部支持王，未來要挺誰選總統，仍要看王的意願和是誰代表國民黨出來選總統。

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