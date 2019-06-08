備案機制挨批暗殺條款 郭台銘：避免換柱

2019-06-08

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨初選參選人郭台銘前天與五人小組會面，當場提出候選人要有「備案機制」，傳被中常委暗批這是「暗殺條款」；郭台銘昨強調，這是要先建立制度，避免「換柱」情況發生。

郭台銘說，把問題提給國民黨中央，並不是製造問題，國民黨自己要制定辦法，全世界任何一個大選，任何一個比賽，都要一個這樣的制度。

郭台銘以自己經營企業為例說，「這麼大的企業，都要有一個備案，這個計畫要事先講好，要系統化、制度化，所以大家過去講換柱事件，換柱是沒有系統沒有制度，所以才臨時發生。」

郭台銘重申，國民黨初選結果出來後，「所有候選人必須團結，不但要支持那個勝出的人，而且要幫所有的立委一起帶上去；所以他就提出來，黨中央要制定這個政策」。所以不管是誰勝出，大家都還要繼續協助輔選，不是初選結束後大家就散掉，必須到二○二○年的一月十一號。

郭台銘說，「我不時受到攻擊、黑郭，而且每天講，我認為對黨內同志不應該這樣」；對外，對民進黨就視同作戰，「你放心，我絕不動怒，我會指揮若定，我是三軍統帥，我很清楚曉得民進黨的優點、缺點」，有很多想法會在辯論會上提出。

昨天端午節，郭台銘還是馬不停蹄跑行程，上午到松山慈惠堂，傍晚並到西門町、南機場夜市等地發放「果凍財神包」香包。

針對台北市長柯文哲接受電視專訪批評，國民黨的候選人在美、中態度上「位置不同、答案不同」、「見人說人話，見鬼說鬼話」。郭台銘說，自己沒有得到這方面的訊息，無法正面回應，「但是兩岸問題我非常清楚，大陸當局必須要重視中華民國的存在，一中各表才有九二共識，我非常清楚表態，我從來沒有含糊，也沒有閃躲，哪怕在白宮，哪怕在日本我買夏普掛中華民國國旗，我都沒有閃躲過，我倒覺得閃躲的是他。」

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