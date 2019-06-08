王金平：我不參加初選 不是退選

2019-06-08

暫不接觸藍營首長民代 王陣營：不讓黨內為難

〔記者陳昀、周湘芸／綜合報導〕前立法院長王金平宣布不參加國民黨總統初選後，外界解讀王金平打算直接選到底、等著被國民黨開除。王陣營昨天否認並表示，「除非黨中央連造勢都不讓我們辦」，但後續活動，暫時不會邀請黨籍地方首長或民代參加，以免大家為難。

王：沒有與任何人合作的打算

王金平昨到淡水天元宮參加法會，受訪時針對有韓粉在王金平臉書留言感謝他「退選」一事，王強調，「自己是不參加初選，不是退選。」

王陣營則指出，王金平後續活動還是照走，預定的造勢不會取消，像今天高雄將成立「王金平之友會」，雖然因為辦在室內、座位僅一千五百人，但氣勢不會輸，後續還有南投、雲林場等，都照計畫繼續走。

媒體昨詢問王，是否可能與鴻海集團董事長郭台銘合作，他指出，「沒有與任何人合作的打算」，所有人一起團結贏得大選是最高原則，從來沒有要離開國民黨。

王金平認為，在黨沒有同意下跑去登記大選才有黨紀問題，自己的合作對象是「中國國民黨」，個人歡迎其他人來會面，商討如何贏得二○二○大選。

王陣營表示，除非國民黨認為這些造勢會干擾其他參選人，但應該不會吧！反正王接下來就是積極走基層。因為正值敏感時機，不宜讓檯面上的人選邊站，為了不讓大家為難，暫時不會接觸黨籍地方首長、民代等。

王金平受訪時，也否認廿三日成立雲林王金平之友會是要爭取雲林縣長張麗善家族支持。他表示，雖然自己幫過同黨籍的縣市首長、立委很多忙，但自己從未主動和他們談到總統選舉的事，仍是勤走基層。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法