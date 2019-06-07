卜睿哲︰外部勢力介入民主選舉 不能被接受

2019-06-07

國安首長會晤 美台利益趨於一致

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美國安顧問五月會晤，是否代表台海情勢比九六年飛彈危機時更危險？美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席卜睿哲昨對此表示，「的確比較緊張，但不是危險的程度」；他並認為會晤提高層級，源自美國政府重視區域穩定、擔憂中國擴張野心，也反映美台利益趨於一致。

國安會秘書長李大維與美國國安顧問波頓於五月中旬會晤，創下台美一九七九年斷交後國安首長碰面首例。訪台的卜睿哲昨接受廣播節目訪問，解讀台美國安首長會晤意涵。

一九九六年台海危機時，台灣國安會秘書長和美國副國安顧問曾有數次見面，卜睿哲說，這次會面層級提高，反映了川普政府對中國在東亞地區擴張的負面態度，特別是對台灣的企圖和野心更加顯著，華府自然希望和盟友就安全議題保持更密切的聯繫，「情勢的確比較緊張，但不是危險的程度」。

他強調，對北京來講，現在的關鍵變數是台灣明年誰執政，將影響北京的耐心。卜睿哲也補充，他並不認為任何人應該把國安首長會晤解讀為「挺蔡」，而是反映美台利益一致。

華府認為是北京在改變現狀

同時，卜睿哲也肯定蔡努力維繫台美關係與兩岸關係之間的平衡，「坦白說這很不容易」，尤其在北京拒絕對話共存的情形之下；他說，蔡總統再三保證現狀，但北京並不理睬，因此華府認為是北京在改變現狀。

至於美國比較希望明年台灣大選是哪個政黨或是誰當選？卜睿哲說，他明白台灣選民會在意「美國因素」，但美國沒有干涉選舉的意圖；美國關注的是區域和平穩定，也尊重台灣選民意志。卜睿哲強調，任何選舉都應該盡可能準確反映對候選人的選擇及支持程度，雖然沒有機制是完美的，但「任何外部勢力試圖介入民主選舉過程都是不能被接受的」。

卜睿哲也認為美台恢復邦交不太可能，根本原因是美國和中華人民共和國關係正常化的承諾之一就是與台灣維繫非官方往來，如果恢復邦交，勢必會更嚴重地衝擊美中關係。

卜睿哲#北京#外部勢力#選舉

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