呼應郭支持「手機民調」 王：民進黨行 我們也可以

2019-06-06

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕民進黨總統初選首度納入五十％手機民調，國民黨總統初選參選人前立法院長王金平昨天表示，既然競爭政黨民進黨已這樣做，國民黨應該也可以比照辦理。間接呼應初選對手、鴻海董事長郭台銘的主張。

對於郭台銘、王金平都支持納入一定比例的手機民調，黨內人士表示，在「參選同志座談會」中將由民調執行小組的專家學者向六位參選人說明，為何當初決定不納手機民調的考量與疑義，黨務部門至今仍認為應採全部市話民調，除非未來中常會有共識修正，否則依現行規定，民調就只能抽樣市話。

台師大昨天舉行校慶慶祝大會，校友王金平、總統府資政辜寬敏、前考試院長許水德等人都受邀出席。辜、王兩人見面時，辜還握著王的手說「加油」。辜寬敏表示，國民黨內他最期待的就是王金平，相信國民黨不敢提名高雄市長韓國瑜參選總統。

談及自己在平面媒體最新民調中，是國民黨參選人中唯一上升者，王金平說：「我不是常講嗎？我的民調穩定中成長」，國民黨應該推真正強的人，不見得民調為準，要從各方面考量，像民進黨最怕的人，就是國民黨最強的人。記者追問，是最怕你嗎？王笑回：「我不知道」；記者又問「他們不怕韓、可能怕你？」王笑答：「這是你講的，謝謝你。」

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