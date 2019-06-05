陳建仁︰中國應平反六四 停止迫害人權

2019-06-05

〔記者謝君臨／台北報導〕「六四天安門」事件屆滿三十週年，中正紀念堂自由廣場昨舉行紀念晚會，副總統陳建仁出席時呼籲北京當局勇於承認錯誤，平反六四，並即刻停止對人權的迫害；前行政院長賴清德也強調，最重要是讓六四事件不在台灣發生，並將民主推動到中國。晚會並邀政治人物簽署「我譴責、我要求、我承諾」聲明，包括陳建仁、賴清德、民進黨秘書長羅文嘉、時代力量黨主席邱顯智等，都在聲明看板上簽名表達支持。

只有新疆再教育營 未見民主火苗發光

華人民主書院等數十個公民團體，昨以「銘記六四、抵抗專制」為題，舉行中國六四事件三十週年紀念晚會，由台北市議員苗博雅、太陽花學運領袖林飛帆主持，藉由六四見證者的血淚控訴、現場行動劇「槍口下的母親」等活動，喚起世人對屠殺的記憶；聲援中國、香港民主抗爭；並提醒台灣人守護得來不易的自由民主。

主辦單位向所有總統參選人和主要政黨領袖發出邀請函，希望他們到場支持，並簽署「我譴責、我要求、我承諾」聲明。陳建仁說，三十年過去了，我們不僅沒看到真相，沒有等到平反，沒有看到究責，更未看到民主的火苗在中國透出一絲絲亮光；相反的，我們只看到中國對新疆維吾爾族實施再教育營，打壓藏傳佛教，對港澳自由的緊縮。他呼籲中共當局，勇於承認錯誤，平反六四，並即刻停止對人權的迫害。

到場聲援的賴清德強調，「我們絕對不讓六四天安門事件在台灣發生」，堅定反併吞、反一國兩制、反和平協議，要堅定地團結在一起，捍衛台灣主權，維護台灣民主，並將民主推動到中國，讓中國民主化，不再發生六四事件，藉此穩定亞太區域局勢及兩岸之間的和平。

公民團體也提出三點聲明，分別為「我譴責—中華人民共和國政府一九八九年武力鎮壓民主運動，造成六四慘案；我要求—中華人民共和國政府立即公布六四真相，向受害者及其家屬道歉並賠償，追究當年決策與執行官員的罪責；我承諾—將持續以具體行動關注中華人民共和國民主改革」。

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