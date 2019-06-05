韓︰從沒提過要恢復18趴

2019-06-05

「沒有講的話，不要塞到韓的嘴巴」

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨發出四點聲明，否認曾說過要恢復退休軍公教十八％優存利息，「沒有講的話，不要塞到韓國瑜嘴巴」。不過，他強調，退休的公務人員、老師、警察、消防退休金要考量「如何恢復」，可以繼續去研究，尋求達到雙方、政府跟退休軍公教警都能夠接受。

韓國瑜昨在市政會議後受訪指出，近期有些民意代表、包括總統，都說他要恢復十八趴，其實他從來沒有提過要恢復，「韓國瑜沒有講的話，不要塞到韓國瑜的嘴巴。」

根據高市議會官網資料，韓國瑜是五月廿九日總質詢時，親民黨高市議員吳益政詢問，如果韓有機會主政、又假設國民黨團在立院過半，年金改革問題會怎麼處理？

韓國瑜說，當時是講軍公教警、一個人青春只有一次，在退休的時候，政府曾經承諾的千萬不能失信，並沒講十八趴，為什麼沒講的話一直不停被栽贓？覺得非常奇怪。

至於退休的公務人員、老師、警察、消防要考量「如何恢復」？韓強調可以繼續研究，尋求達到一個雙方、政府跟退休軍公教警能夠接受的部分。

韓國瑜昨天的四點聲明包括：一、政府不能失信於民。韓國瑜關注的是程序正義，公教人員在考取公職時即代表相關福利保障。二、應尊重法律體制。公教制度已有法定機關銓敘部規範，當然要尊重制度，不該以國家年金改革委員會或是其他組織任意取代。

三、年金的管理效能應提高。新加坡的年金基金管理獲利率是六％，台灣只有二％，明顯還有管理效能提升的空間。四、政府不能債留子孫。

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