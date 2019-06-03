謠言終結站》戰機超速開罰？國道三隊：假的

2019-06-03

網傳內容：上月28日漢光35號演習，空軍包括F-16V等4架戰機在國道1號彰化戰備道起降演練。網路LINE卻瘋傳4架戰機被測速照相桿拍到時速逾200公里的超速罰單。2張超速照相告發單，1張是附帶測速照相桿的照片，位於203K+650埔鹽系統路段，另1張相片告發單，地點為國道1號270公里處戰備道往北。

查證結果：

國道三隊警方看這LINE的照片直接說：「假的」。該路段未設置測照桿，且戰機起降演練前沿路各種路障都已清除乾淨，照相桿不可能還留在現場，且就算是真的被拍照，超速罰單也應由國家買單。

謠言終結站

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