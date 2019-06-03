收集支持者手機號碼？ 蔡陣營︰亂扣帽子 賴陣營︰斷章取義

2019-06-03

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選首度納入手機民調，蔡英文總統與前行政院長賴清德陣營都嚴陣以待。一則媒體質疑蔡陣營收集手機號碼的報導，不僅讓兩位主角親自上陣互嗆，雙方陣營發言人也交火不斷。

有媒體報導，台灣石油工會理事長向挺英會員收集手機號碼，賴清德一日受訪時認為，「不是只有這個工會，大概在各縣市很多團體都發生。」

蔡陣營發言人阮昭雄對此批評說，對民調作業有基本常識的人都知道，任何民調作業使用的號碼都是隨機抽樣產生，不是來自另為建置的號碼資料庫，這樣的指控不但背離常識與事實，更是對執行手機民調多年的中央黨部民調中心的羞辱。

阮昭雄指出，選戰過程中召集支持者，建立聯絡管道，本來就是標準動作。難道組織後援會不列名冊、不留聯絡方式？對照不久前的「國家機器介入」說，這種亂扣帽子的無端指控令人厭煩。

賴清德行動辦公室發言人李退之昨回應說，賴六月一日是被動答覆記者詢問時表示，有其他團體亦聞有類似情事，敬請黨中央及當事人注意並應說明清楚，並未有任何指控。蔡陣營連續斷章取義，任意指控賴，敬請對手謹守初選切結分寸，勿再混淆視聽破壞黨內團結。

李退之也表示，敬請蔡陣營對外說明，何以組織工作者收集手機號碼的「基本工作」以國營事業所屬團體為主？是否還有其他相關團體也在進行所謂的「基本工作」？

民進黨中央︰公開透明辦選務

對於媒體認為民進黨初選民調遭操控，民進黨發言人周江杰昨也表示， 中央黨部定會以公開、透明的方式辦理選務工作，盼外界勿再以訛傳訛。

周江杰指出，住宅電話「末二碼隨機」，與手機「末五碼隨機」所產生的號碼，可以涵蓋目前七六一萬戶住宅電話與二九二二萬手機用戶。手機與市話抽樣程式已於五月卅一日經由民進黨民調委員會外部委員完成查核。六月六日正式抽樣前，也會請蔡英文、賴清德雙方陣營指派之專家查驗及見證下，完成總統初選民調執行樣本的抽樣工作。

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