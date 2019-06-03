盼能做滿8年 蔡︰帶台灣走不一樣的路

2019-06-03

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕「挺小英、顧台灣！」總統蔡英文昨至台中市大肚區永順宮、清水區龍天宮及西社巷弄關懷據點參拜與參訪，並和愛心媽媽一起包粽子。蔡英文歷數長照2.0、減稅、台商回台投資、經濟持續成長等政績，強調自己是實在的人，而且會在困難當中找到成長的路，台灣將來要走一條很不一樣的路，「你給蔡英文八年，我一定讓台灣脫胎換骨。」

蔡英文說，中國要台灣屈服在「一國兩制」之下，但台灣絕不接受，不接受一國兩制、不能放棄民主自由、不能接受在壓力下低頭，這就是我們的「三不」。

蔡英文說，這是一次關鍵的選戰，台灣人要選的是能保護國家主權，讓世世代代台灣人都可以對未來有選擇權，都有民主自由的生活方式；還是要選一個對主權模糊以對、事事妥協，讓台灣走向被併吞之途的人。這場選戰非常清楚，不二人選就是蔡英文，過去三年已證明其有能力處理國際和兩岸關係，未來四年就讓她繼續帶領台灣。

蔡表示，台灣民主自由是世界公認，「要是台灣守不住，民主自由就守不住」，現在的台灣不是兩岸關係裡的台灣，是印太地區的台灣，現在做台灣人比較有尊嚴，大家都說「台灣尚好」。「蔡英文當總統，創造台灣新的產業機會及投資的機會」，主計長並向她表示，「這是有史以來台灣再一次經濟發展加速最好的時候」。

蔡指出，她在民進黨最困難的時候接黨主席，不僅償還欠債還有存款，並重返執政，「蔡英文是實在的人，會在困難當中找到成長的路，台灣需要新的動能，將來要走一條很不一樣的路」。

反問韓 到底替高雄做了什麼

對於高雄市長韓國瑜前天在凱道造勢時表示，「要讓鬼混的政治人物下台」，並說若當選總統要推動「發財外交」，蔡總統受訪時酸韓又發明新口號，還反問：「韓市長做了這麼久的高雄市長，真正替高雄市民做了哪些事？」暗指韓才是鬼混市長。

蔡也表示，韓背負許多高雄市民的期待，但不清楚是否在市政執行上出現困難？讓他此時選擇做這樣的事、走這樣的路。

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