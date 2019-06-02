政院拚經濟五法案 盼立院臨會能過關

2019-06-02

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院第九屆第七會期五月三十一日休會，民進黨團經與行政院討論，規劃由黨團連署請求於六月十七日召開臨時會，審議公投法修正草案、行使四席大法官同意權任命，以及審議「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」在內的五項拚經濟法案。

五項拚經濟法案為「產業創新條例部分條文修正草案」、「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」、「工廠管理輔導法」的修法、「所得稅法」的修法以及「海關進口稅則部分稅則修正草案」。

據指出，美中貿易大戰延燒，為分散台商在中國投資風險，有必要加速引導台商資金回台，政院版「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」明定台商匯回資金第一年可享優惠稅率八％，第二年匯回則課徵十％，若對特定產業進行實質投資可再退回半數稅額。「工廠管理輔導法」的修法主要涉及全台農地工廠有條件合法化，盼讓中小企業安心拚經濟。

產創條例修法是要延長現行租稅優惠施行期間十年，業者若投資於全新智慧機械或5G設備也可享有投資抵減；「海關進口稅則部分稅則修正草案」則是涉及對日本清酒等十多項進口產品的降稅。

「所得稅法」修法則增訂長照扣除額定額扣除每人每年十二萬元，無論託人照顧或在家照顧都適用，但有排富條款。

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