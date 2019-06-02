中國邀台商考察大灣區 學者︰經濟統戰 企圖影響大選

2019-06-02

〔記者鍾麗華／台北報導〕在美中貿易戰下，包括台商在內的外資加速撤離中國，不過，中國將在三至五日舉辦「台商一起來、融入大灣區」考察活動，國台辦宣稱有三百多名台商參加。成功大學政治經濟學研究所教授洪敬富表示，這是針對二○二○台灣總統大選，中國的經濟統戰手法，同時在貿易戰下展現其經濟戰略，活動勢必吹噓成果，台商淪為宣傳工具。

洪敬富坦言，近來各校師生確實有很多大灣區邀訪，面對二○二○台灣總統大選，中國以經濟統戰手法來吸引「經濟選民」，宣稱台灣經濟發展的前途要融合在大灣區，才能分享經濟紅利，企圖藉此影響明年選舉結果；宣傳大灣區同時也強化「一國兩制」，就是要把台灣連結在中國夢、中國發展的藍圖之下。

洪敬富分析，另一方面，在美中貿易戰下，中國要累積籌碼打消耗戰，大灣區是其非常重要的經濟戰略之一，藉由大灣區，對內凝聚「經濟民族主義」，拉台商、台青、台生歸隊在中國的經濟發展大戰略下，以穩定內部矛盾，避免未來經濟下行出現的失業等社會問題，也藉此對美國展現「不怕戰、不怯戰」，對國際社會宣傳。

洪認為，外資紛紛逃走之際，台商考察行程等於也是對中國宣誓效忠：「我們不會逃，還會持續加碼投資」，但最後可能是「政治宣傳大於實質效果」。

中研院社會所副研究員林宗弘指出，美中貿易戰，中國遭遇非常大困難，資金撤離、產業鏈外移，台商也加速撤離珠三角與長三角，中國帶台商考察大灣區除本身統戰目的，也凸顯其貿易戰下的急迫危機。

台北醫學大學通識中心教授張國城強調，推動「一國兩制台灣方案」是中國長遠目標，「永遠都會有節目、有計畫」，美中貿易戰並不會影響這個目標；但若大灣區沒有新的投資誘因，他相信台商不會那麼輕易上當。

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