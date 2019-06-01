防手機民調弊端 卓與業者會商

2019-06-01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選持續進行中，民進黨秘書長羅文嘉昨表示，政見會將於六月八日下午在華視舉行，會有三個提問人，包含媒體、公民團體，人選尚未確定。民調部分，黨主席卓榮泰指出，已與民調、電信等相關業者開會，防止所有可能出現的弊端。

卓榮泰表示，黨中央的功用就是把總統初選「政見會」和「民調」做好，順利產生出最強人選，明年贏得大選。

卓榮泰說，初選過程有一些焦慮，現在就是要把結果做圓滿，讓人民繼續對初選有信心。他特別要求民調中心，六月十日開始進行的民調，要排除萬難，一定要做到最科學、最準確的民調。

對於外傳手機民調的各種弊端，卓榮泰強調，他與民調相關業者討論，目前是否可能做到「一人控制多碼」。有人說可以把一千筆手機轉接到特定的號碼，這是天方夜譚；民調業者也對他說，除非是電信業者，不然無法這樣做。

羅文嘉說，手機樣本是由國家通訊傳播委員會在二○一八年公布的兩千九百萬筆手機門號，如果想要影響一％民調，首先必須拿到二十九萬人的雙證件，然後申辦手機門號。他們評估，要透過這樣影響民調非常困難，一、申辦手機等相關花費近億元；二、蒐集二十九萬筆個資不被發現；三、二十九萬個門號都要被抽到，才可能影響一％民調。這在實務上很難達成。

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