日議員將提案 推「日台交流基本法」

2019-05-30

日本李友會草擬 維護兩國人民生命財產事項

〔駐日特派員林翠儀／東京二十九日報導〕日本李登輝之友會今天在東京舉辦的「日美台安全保障合作的方向性」國際研討會中，正式公布該會草擬的「日台交流基本法草案」；草案名稱未使用較具政治敏感性的「關係法」，內容也著重在維護兩國人民生命財產事項。日本重量級國會議員石破茂、長島昭久和中西哲均樂觀其成，長島並表示，他將帶頭提案，希望大家靜心等候。

日美台安保研討會 提六項建言

研討會中，多數學者對於中國持續對台加強壓力，並以假消息操弄台灣政情表示憂心，會議並發表共同聲明，呼籲在日美台三方合作以備台灣有事之際。聲明提出六項建言，包括邀請台灣參加日美共同舉辦的人道性地區海洋安全保障訓練、日台舉行官方「安全保障對話」、在日台安保對話實現前先開始日美台三方的官方安保對話、日本制定「日台交流基本法」、台灣對日美間的協定或備忘錄法制化、妥適應對中國的對台間諜活動。

「日美台安全保障合作的方向性」國際研討會是由「日美台關係研究所」主辦，該研究所是以日本李友會會長、拓殖大學前校長渡邊利夫為首的友台日本專家學者於去年底組成。

今年研討會參加者包括岡崎研究所理事金田秀昭、平成國際大學教授淺野和生等十多名日本學者，美方有國防部亞太安全事務前助理部長葛瑞森、前美國國防部日本事務主管詹姆斯奧爾等美國亞洲事務專家及智庫學者，台灣則有台灣智庫副執行長賴怡忠、國防安全研究院研究員林彥宏與會。

淺野也代表李友會在研討會上公布該會草擬的「日台交流基本法」，共有七條條文，包括在法律上保障台灣人在日本依法取得或將來取得的權利、賦予日台兩協會處理雙方交流事項各種協議的法律基礎、賦予台灣駐日機構法人資格和駐日職員準外交官身分和豁免權，另外在情報共有上，授權日本政府在有必要時可對台灣政府提供必要情報等。

國會議員石破和長島在接受本報訪問時，均樂見日台交流法制化。石破表示，日台交流基本法設想周到，但難度很高，政府應該不會主動提案，若由議員提案，要爭取多數議員贊同，這需要努力。長島則說，希望超黨派議員可以一起全力推動，他會參與提案，請大家再等一下。

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