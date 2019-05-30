國民黨總統、高雄雙輸？王︰大家都很清楚

2019-05-30

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜已表態參與國民黨總統初選，國民黨內評估，韓一旦代表參選，國民黨最糟情況恐面臨總統、高雄市長選舉「雙輸」風險。同樣角逐初選的前立法院長王金平昨表示，「這方面大家都很清楚」，高雄要再找一個有條件再度勝選的人，「不是沒有，可能也有風險」。

外傳雲林張榮味家族、大甲鎮瀾宮董事長顏清標都協助韓國瑜週六在凱道的造勢活動，被問到這些與自己關係不錯的朋友有無事前告知？王金平回應，沒有，但每位候選人都一定會爭取各界支持，不覺得有什麼意外，尊重且祝福。

被問到：「你相信最後大家會站你這邊嗎？」王金平表示，現在還是採取全民調，所以誰支持誰不是那麼直接重要，不會馬上顯現在民調上。記者追問：「韓國瑜在挖你牆腳嗎？」他回：「哎呀，不要這麼想，每個人都可以去爭取。」

王金平透露，他曾告訴國民黨主席吳敦義「民調最強不一定選舉最強」，希望黨中央考慮公平合理的初選辦法，民調還牽涉到什麼時候民調、什麼狀況下、議題怎麼問。

對於初選對手前新北市長朱立倫分析王金平是資深國會領袖，有豐富協調經驗，但「沒在行政單位待過」；王金平頗不以為然反嗆說：「立法院長是不是首長？我問你是不是首長？是首長就有行政權，怎麼沒有？」

據了解，王金平陣營至今仍未放棄扭轉初選規則，近期王金平雖較少「開砲」批評黨中央，但準備藉與五人提名協調小組會面機會，爭取改回「三七制」，屆時不只是行禮如儀讓黨中央「確認參選意願」，親王人士更直言：「初選規則還有得喬，不是黨中央說了算！」

親王人士表示，國民黨中央對明年大選的評估始終過度樂觀，也輕忽蔡英文總統的實力，國安會秘書長李大維訪美就是個跡象，若蔡英文有美方相助，恐怕韓、郭都未必能勝選，黨內最適合對戰蔡英文、還有機會一搏的人，自始至終都是王金平。

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