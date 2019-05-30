當選不比照郭捐薪 朱：我還要養家活口

2019-05-30

〔記者林良昇、陳心瑜／綜合報導〕角逐國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘表態，當選總統後只領一元，其他薪水會捐出，前新北市長朱立倫昨表示，郭是大企業家，願意為台灣服務、犧牲奉獻都是好事，但他個人「還要養家活口」，不考慮跟進。

朱立倫昨出席淨空老和尚弘法六十週年暨華藏淨宗學會成立卅週年紀念活動，受訪時點評黨內對手，認為郭台銘是大企業家，以前面對的都是員工和股東，可能要調整心態，對人民全方位的服務，人民也不是員工、股東，而是老闆。

對於高雄市長韓國瑜及前立法院長王金平，朱立倫則說，韓國瑜是最接地氣、最有人氣的市長，但才剛開始當市長；王金平有四十幾年國會經歷，但還沒有行政的歷練。

韓凱道造勢 朱、吳不出席

外傳國民黨中央禁止黨公職人員參加高雄市長韓國瑜的造勢活動，外界解讀為「卡韓」；朱立倫認為，黨公職是否要限制參加挺韓造勢必須由黨主席吳敦義決定，但黨內初選，黨公職參加應無所謂，大家都是朋友，都很正常，但他不會去韓國瑜的造勢會場，可能會尷尬。

吳敦義昨到新北市三重區先嗇宮參加遶境祈福活動受訪時強調，沒有「卡韓」的事，並說「我當然不可能參加韓國瑜的造勢大會」，因為必須保持公正，如果參加任何人的活動，就會變成有所選擇，他一定要大公無私。

朱立倫昨也到先嗇宮參加遶境祈福活動，民眾熱情簇擁並大喊「總統好」，朱立倫神情愉悅地和支持者握手、拍照，表示會永遠和市民站在一起，也請民眾繼續支持他。

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