漢光超震撼 4型主力軍機 國道起降

2019-05-29

〔記者涂鉅旻／彰化報導〕「漢光卅五號」實兵演習重頭戲「軍機戰備道起降操演」昨日破曉登場！為因應中國解放軍對我空防威脅，繼二○一四年九月「漢光演習」於民雄戰備道操演後，國軍昨安排四型軍機在國道一號彰化戰備道進行降落、整補、再起飛演練，吸引大批軍事迷圍觀。我國首批完成升級的「F-16V」戰機，更首度在公開演訓中亮相，成為現場矚目焦點。

由於中國解放軍各型導彈，對我國各個機場威脅劇增，凸顯戰備道作為備援起降地的重要性，因此軍方模擬敵軍對我國機場與附屬兵力、設施進行空中強襲，導致部分機場跑滑道受損，主力戰機與預警機改由戰備跑道，進行油彈整補作業並升空迎敵。

軍方安排F-16V戰機、ＩＤＦ經國號戰機、幻象2000戰機以及E-2K預警機各一架，機頭朝南降落於戰備道，滑行至跑道末端後，調頭行駛至降落地點整補。三型戰機分別掛載魚叉反艦飛彈、Mk82五百磅炸彈訓練彈以及雲母空對空飛彈，隨後和E-2K預警機短場起飛。也因四型機須在小於四千呎（約一二一九公尺）的距離離地，因此皆將發動機推力加至最大，震撼的場面與聲響，讓圍觀的軍事迷頻頻驚嘆。

值得注意的是，國軍正在執行「鳳展專案」，將空軍F-16A/B block20 戰機全數升級為「F-16V」，並安排一架完成升級的戰機投入昨日的演訓，吸引大批民眾目光。「F-16V」外觀和升級前差異不大，但雷達、航電、武裝等皆獲得顯著提升，「F-16V」戰機飛官林猷翔上校表示，新機整體操作上則無顯著差異，新型AESA雷達則較過去的APG-68雷達「看得更遠」。

除了軍機投入演訓，軍方另亦安排黑鷹、AH-1W、CH-47SD、OH-58D直升機、紅雀無人機各一架，實施戰場偵蒐和警戒工作，另包括愛國者三型、愛國者二型防空飛彈、天兵防空系統、雲豹裝甲車等，也在戰備道旁待命，維護軍機與戰備道人員安全。

軍方統計，此次投入「漢光卅五號」戰備道演訓的人力約一六三六人，以及二一五部車輛。

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