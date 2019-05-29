戰術輪車撞崗哨 15官兵受傷

2019-05-29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕陸軍第六軍團裝甲第五四二旅，昨天下午在漢光演習結束時，一輛中型戰術輪車不慎撞上路旁的廢棄崗哨，造成駕駛及車上官兵共十五人受傷送醫，車頭毀損；軍方表示，確切的事故原因由專案小組調查中，十五名受傷官兵都無生命危險。

醫院表示，四名傷勢較重官兵，分別是腹部挫傷、左大腿骨折、左小腿脛骨與腓骨骨折、左氣胸及肺挫傷，皆轉往桃園國軍醫院治療，其他十一名輕傷，分送仁慈醫院、國軍新竹醫院與台大新竹分院。

六軍團少將政戰主任陳育玲表示，這幾天都在進行漢光演習，操練不同科目，昨天的意外發生在下午四點許，操練告一段落，回到駐地途中，一輛中型戰術輪車不慎撞到路旁廢棄崗哨，車上十五名官兵全數送醫，所幸都沒有生命危險。

軍方表示，發生這起意外的車輛，是國防部為汰換老舊美製M35二噸半軍用卡車，由國軍所生產的中型戰術輪車。意外是發生擦撞，沒有翻覆，目前由專案小組調查該車的服役年限及事故的發生原因。

六軍團強調，演習首重「人安、物安」，發生這起意外，將徹底檢討並援引為例，要求所屬單位加強風險管控，以防類似意外發生。

據了解，中型戰術輪車具備四輪傳動功能、五千六百公斤的載重量，適合國軍各類裝備裝置，性能強大，針對作戰複雜地形，也能順利通過，是符合現代戰爭使用的戰術用車。全車以電子控制為主，且具備情資系統為其獨創特色，勤前可自我預測功能，降低行車的危安因素發生。

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