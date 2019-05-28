赴中任社區主任助理 23人各罰十萬

2019-05-28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕內政部再度對國人赴中國擔任「社區主任助理」者開罰！內政部昨公布今年第三波裁罰人數，共廿三名赴中任職者，因違反「兩岸人民關係條例」第九十條第三項規定，每人處以新台幣十萬元罰鍰。

內政部︰赴中應注意統戰風險

內政部呼籲，國人赴中從事兩岸交流，應遵守兩岸條例相關規定，正視中國統戰作為風險，共同維護台灣整體利益和民主價值。

根據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸人民關係條例）第卅三條第二項規定，台灣人民、法人、團體或其他機構，不得擔任我國陸委會會商各級主管機關，所禁止的中國地區黨務、軍事、行政或政治性機關、機構、團體的職務或其成員。如違反者，可依據該法第九十條第三項，處以十萬元以上五十萬元以下罰鍰。

根據中國「人民日報」海外版今年一月報導，福建省廈門市曾有六十六名台灣人擔任社區主任助理職務，中國官方隨後也不斷釋出招募訊息。雖然部分國人已辭去職務，免於受罰，但內政部統計，今年三月廿九日、四月廿五日以及昨日，分別裁罰二人、五人、廿三人，而昨日裁罰的廿三人皆因違法事證明確，處十萬元罰鍰。

內政部表示，國人不管是由中方政府機關直接聘用，抑或是受聘、受僱於廈門海旅海安服務有限公司，均屬違反「兩岸人民關係條例」規定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法