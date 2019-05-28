準大法官謝銘洋 曾批台大沒教好馬

2019-05-28

總統府公布4位被提名人 總統接見 盼捍衛人權民主價值

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府昨公布司法院大法官被提名人名單，包括台大法律系教授謝銘洋、司法院秘書長呂太郎、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽、考選部長蔡宗珍四人。蔡英文總統提名後，並親自接見四位大法官被提名人，期許能全力以赴，積極捍衛人權及民主的核心價值。

謝銘洋挺太陽花 當年批馬政府失能

總統府昨已將總統咨文送至立法院秘書處，咨請立院行使同意權。擔任提名審薦小組召集人的副總統陳建仁召開記者會，介紹四位大法官被提名人。

引人注意的是，謝銘洋在二○一四年太陽花學運後曾在一場座談會提及，服貿攸關國家大事，執政者卻迴避法律監督，當政府失能時，學生才站出來執行公民不服從運動，事後竟遭執政者秋後算帳、司法追殺，台大法律學院要向社會大眾說：「我們真的沒有把學生教好，沒把馬英九教好！」

媒體現場詢問，謝銘洋現在如何看待當年的發言，陳建仁則說，記者會是報告被提名人審薦過程與如何遴選，被提名人將在立法院受到立委審議，「今天還是就審薦過程來做提問」。

陳建仁說明，現任大法官有十五位，其中一百年任命的陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗四位大法官今年九月三十日任期屆滿。這段期間總計收到各界推薦、自薦共三十二位法界專業人士參與候選。

陳建仁︰提名二男二女 凸顯平權

陳建仁提到，憲法訴訟法在今年一月四日公布，三年後開始施行，未來大法官審理案件將從會議模式，轉型為法庭訴訟模式。蔡總統考量大法官的憲政職責、未來憲法法庭的任務需求，以及現任大法官各款別與專長的衡平性，決定提名楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎四位為大法官。

陳建仁說，這四位被提名人，兩位來自實務界，兩位來自學術界，專長含括憲法、行政法、民事法與財經法等。蔡總統並重視性別平權，因此提名二男二女。

陳建仁首先介紹楊惠欽，現為高雄高等行政法院法官兼院長，專精行政訴訟審判業務，深具追求公平正義的理想，辦案成績與裁判品質均獲肯定。

另一位大法官被提名人為考選部長蔡宗珍，陳建仁強調，蔡女士是國內知名的公法學者，研究成果豐碩；歷練政務展現領導長才，是司法院大法官的優秀人選。

陳建仁說，謝銘洋曾為執業律師，並專精智慧財產權法與科技法律領域，學術成就備受肯定，對於所涉及的人權保障與憲法議題，必能貢獻所長。至於呂太郎，陳建仁盛讚他兼具審判實務及司法行政經驗，推動司法改革、落實人民參與司法，更是不遺餘力。

四位大法官被提名人簡歷

大法官被提名人謝銘洋（記者劉信德攝）

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