蔡營︰無法律問題 不必外力介入

2019-05-28

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨初選爭議延燒，挺賴清德陣營部分人士主張採取法律動作，蔡英文陣營發言人阮昭雄昨表示，中執會依照黨章所賦予權限，就是民進黨的民主決策機制，中執會依照規定與程序所做成的決定，並不會有法律問題，也不應該讓不必要的外力介入，破壞民進黨的黨內民主。

阮昭雄指出，蔡總統在協調期時，尊重五人小組的安排與協調，目前協調期已經結束，也進入中執會的程序，蔡總統完全尊重黨內民主機制，靜待中執會最後決議。

對於賴清德提出若蔡英文民調勝過高雄市長韓國瑜，他就無條件支持一事，蔡陣營也反問，賴前院長一直批評中執會修改遊戲規則，但賴在上週三中執會後的提案，不也正是改變規則嗎？為何二十幾名中執委提出方案是改變遊戲規則，而賴前院長提出方案就不是？

蔡陣營重申，中執會的民主程序已有趨近共識的方案，就是三人對比、民調納入手機，一切應回歸黨的民主機制來決策，雙方公平競爭。

阮昭雄強調，贏得二○二○大選，捍衛本土政權，才是民進黨最大目標，全黨的利益必須高過任何一個候選人的利益。因此，大家必須完整考量實際的政治現實，用最貼近民意的方式，才能產生最強的候選人，希望週三中執會順利進行，不要再拖延，讓初選進行，讓支持者安心。

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