生力軍入列 漢光今起實兵操演

2019-05-27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光卅五號」實兵演習今天正式登場，將進行至三十一日。今年根據中共對我敵情威脅作為想定，考驗我國各軍兵種因應作為。值得注意的是，陸、海、空軍都有「新成員」參訓，除上週已在台灣東部海域亮相的派里級巡防艦，包括陸續完成升級的空軍F-16V戰機、陸軍CM34三○鏈砲型雲豹裝甲車，也都將在廿八日、卅日演訓登場。

根據國防部規劃的「漢光卅五號」實兵演習課目，國軍各單位在今日起，會先從事「戰力保存」演練，包括模擬西部空軍基地受襲，戰機轉移到花蓮佳山基地，以及海軍艦艇出港應戰等。明天上午則將於彰化戰備道實施軍機起降，包括幻象2000、F-16、IDF經國號戰機以及E-2K預警機都會亮相，尤其升級版的「F-16V」戰機，日前已在台中清泉崗基地預演時登場，成為今年漢光實兵演訓的焦點之一。

不過，根據中央氣象局預報，本週全台天氣不穩定，因此軍方除備妥「備案」，並視雨量、風速、場地狀況做出應變，最理想狀況為正常執行起降，如受天候影響，戰機擬低空進場、不降落方式模擬，假如天氣十分惡劣，也可能取消演訓。

另，去年底成軍的派里級巡防艦、國造「CM34」雲豹八輪甲車三○鏈砲車型，都成為今年漢光實兵演訓的亮點，前者已在上週的戰備任務訓練登場，預計在廿九日的聯合海空對抗操演中，再度加入演訓序列。後者則將在卅日於屏東滿豐靶場的聯合反登陸操演中扮演要角。

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