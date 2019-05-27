吳釗燮：不管美中變動 台美夥伴關係續發展

2019-05-27

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美關係在過去三年出現多項重大突破，但在美中對抗之際，相關進展也不時被認為「美國在打台灣牌」。外交部長吳釗燮昨表示，台美夥伴關係是累積而成，而不是基於美國和中國的關係如何，未來不管美中如何變動，夥伴關係都將持續。

台美互動日漸緊密，外交部前天宣布我國負責處理對美事務代表機構「北美事務協調委員會」將正名為「台灣美國事務委員會」，是首次將「台灣及美國」放入機構名稱。外交部也同步公開國安會秘書長李大維赴美與美國國安顧問波頓會晤一事，是台美斷交後首次國安高層會晤。

美國國會近年陸續通過支持台灣的重要法案，包括為所有層級官員訪問解禁的「台灣旅行法」，被喻為升級版「台灣關係法」的「台灣保證法」以及正式將台灣納入印太戰略的「亞洲再保證倡議法案」等。

美方行政部門則從副總統彭斯肯定台灣擁抱民主為所有華人提供一條較好的道路，到ＡＩＴ處長酈英傑多次肯定台灣是可信賴夥伴，除公開發言外，台美在北韓、委內瑞拉與反恐等國際議題上互動也相當多，儼然已成實質夥伴。然而每當台美關係有所突破，台灣民間便不乏「美國打台灣牌抗中」的論點，或以「挑釁中國」視之。

吳釗燮昨受訪時說明，台美關係在蔡政府執政三年來正面發展，且是跨部會的密切合作，這樣的進展，不是基於美國與中國的關係如何，而是台美雙方點滴互動累積起來的夥伴關係。

吳釗燮強調，台美在國際議題上理念相近，實質合作更是緊密，這樣的夥伴關係，未來不管美中之間如何變動，也將朝正向發展下去。

酈英傑曾回應媒體詢問時也說，台灣在民主治理上成就卓越，因此美國希望增加與台灣的合作，將台灣經驗分享給區域內國家。酈英傑強調，這樣的舉動不應被當做挑釁中國，而應被視為美台之間的互動，「中國因素是獨立議題（separate issue）」，不該考慮在內。

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