星期專論》因應美中關係低潮

2019-05-26

◎何瑞恩（Ryan Hass）

由於近來台灣內部發生這麼多新聞，若因此對台灣周邊發生的巨變缺乏密切關注，或許情有可原。本專欄的目的是對台灣的公共論述注入外部觀點，因此筆者僅簡要地向台灣立法院通過同性婚姻法，在亞洲開創社會包容先河致賀。我體認到總統參選人已然展開的激烈競爭，因此我將論述聚焦於急遽惡化的美中關係，及其對台灣可能具有何種意義。

達成貿易協議希望 日趨渺茫

我們或許可以將二○一九年五月視為美中關係的分水嶺時刻。儘管雙方仍有可能找到化解分歧的方式，達成有助於穩定關係的貿易協議，但此一時刻也可能變成關係穩定的希望見棄，代之以彼此接受關係更趨對立的轉捩點。

不論是在華盛頓或北京，美中兩國很快就會達成貿易協議的希望，似乎愈來愈渺茫，而且即使實現，也只是吸出雙方更廣泛關係中的毒液罷了。然而，貿易談判絕非僅止於具體貿易摩擦的觀點，在北京似乎愈來愈強固。這個論點判定，華府的根本動機是要逼迫中國放棄其社會─經濟模式，使其無法實現其歷史性經濟飛躍，並維繫中共統治的合法性。據此，北京在特定議題上妥協毫無意義，因為美國為了改變中國，要求會愈來愈多，永遠無法滿足。

貶抑妥協價值 準備長期鬥爭

而在華府，決策高層不考慮與中國達成一個「還不錯，但不是最好」的貿易協議。他們主張，透過談判勉強取得逐步進展並無意義，因為不能信任北京會說到做到。據此，川普總統不僅有正當理由，而且有義務為達成一項轉型協議（transformational deal）堅持不退。倘若無法達成這類協議，美國農民、勞工與企業主將因此承受關稅苦果，因此致力對抗中國對美國未來構成的生存挑戰，既正當又合理。

換言之，宿命論似乎遮蔽了北京與華府的判斷。這些認知驅使美中兩國貶抑妥協的價值，準備與對方展開長期鬥爭。

這不是美中關係第一次急遽下探。畢竟，我們即將迎來天安門大屠殺三十週年，該事件重創中國的形象，中共政權對此尤其應該負責。此外，還有一九九五至九六年的台海（第三次）危機、一九九九年南斯拉夫貝爾格勒中國大使館誤炸事件，以及二○○一年美軍EP-3偵察機迫降海南島事件（美中軍機擦撞事故）等。不過，有別於那些低潮，當前美中關係的惡化並非事件使然，而似乎是基於更結構性的因素。

美中零和思維引力 難以抗拒

加劇緊張關係的結構性因素，包括中國決意更肆無忌憚地展現其野心，包括利用旨在協助中國超越美國，使其成為許多新一代科技龍頭的市場扭曲政策。在更廣泛的層面上，美中兩國似乎愈來愈將對方視為達成國家抱負的障礙。這就是為什麼對中國強硬成為川普總統「讓美國再度偉大」訴求的核心。川普的論據是除非他讓中國轉變，否則美國將面臨維持實力與繁榮的挑戰。與此同時，中國官方媒體也愈來愈將美國塑造成一個日趨沒落的焦慮強權，企圖破壞中國重返世界舞台中心的正確歷史地位。

一旦美中雙方以如此險惡的角度看待彼此，妥協與審慎處理關係將毫無所得。零和思維的引力變得難以抗拒。

而在如此局面下，台灣承受的壓力只會愈來愈大。例如，台灣的尖端科技公司如何因應美國排擠華為的效應？美中關稅戰爆發時，在中國營運的台灣企業如何尋求其利益？蔡英文政府是否與華府一致步調，對北京強硬以對？倘若其他總統參選人選擇不配合川普政府對中國的立場，華府或台北對美台關係的看法是否將變得更為黨同伐異？要是美國與台灣採取行動強化彼此關係，而中國拿台灣出氣以宣洩不滿，台北會希望華府做出什麼樣的反應？

美台「無意外」路線 更顯重要

換句話說，倘若美中關係進一步惡化，台灣的戰略佈局可能會愈來愈複雜。這將使得堅守華府與台北間的「無意外」（no surprises）路線，在這段變動期間維持一致步調，顯得極為重要。

（作者何瑞恩為美國智庫「布魯金斯研究所」研究員；國際新聞中心魏國金譯）

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