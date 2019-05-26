蔡英文：給我八年 台灣必脫胎換骨

2019-05-26

〔記者葉永騫、蘇永耀／綜合報導〕總統蔡英文昨晚前往參加屏東縣同鄉總會會員代表大會時表示，她是一個很認真、勤快的總統，但是改革要做得徹底成功、建設及經濟要做得好，需要時間，呼籲民眾再給蔡英文四年、繼續執政，台灣一定脫胎換骨，有能力防衛自己、經濟發展、薪資上漲，長照、托育、照顧老人、小孩一定更健全，台灣有句諺語「起厝起一半，師傅不能換」，拜託大家繼續支持。

高鐵、高捷延伸屏東 已做可行性評估

由立法院長蘇嘉全擔任總會長的屏東縣同鄉總會，昨晚在東港張家食堂舉行會員代表大會，席開百桌，監察院長張博雅也出席，與前行政院長賴清德交好的屏東縣長潘孟安也現身，現場一片挺英聲。

蔡英文首先提到，屏東鄉親很關心的高鐵延伸及高雄捷運延伸至屏東，目前都在做可行性評估。不論是高鐵或高捷向南延伸，只要評估通過，而且預算也可以支應，中央一定會支持屏東建設。此外，未來若恆春觀光鐵道順利通過，墾丁的觀光發展勢將更好。

總統說，執政三年來她很認真勤快，年初內閣改組後，行政院長蘇貞昌也非常努力，從豬瘟疫情在全世界淪陷，只有台灣不受影響這件事可以看得出行政院團隊的效率。

她說，很多施政需要時間才能讓人民看到成果，感受政府的努力。她舉減稅為例，政府從二○一六年開始規劃，二○一七年送至立法院，二○一八年開始執行，二○一九年報稅時人民才感受到。她請鄉親要有耐心，很多執政的成果已經逐漸顯現。

不會讓台灣人失望 一定讓屏東人驕傲

總統還請鄉親加入她的line，後續她才可以一項一項向鄉親報告執政的成績。總統強調，「蔡英文做總統，絕對不會讓台灣人失望，一定讓屏東人驕傲。」她說，改革要做得徹底成功需要時間，請鄉親再給她一任的時間，台灣一定脫胎換骨，有足夠能力防衛自己，並與理念相同朋友共同維持區域的和平穩定。

蔡總統重申，給她八年的時間，我們的經濟、薪資、就業機會都會持續成長，給下一個世代的台灣人更好的生活環境、就業機會。她也會讓長照、托育、照顧老人、小朋友的社會福利制度更好、更健全，並讓台灣的產業順利脫胎換骨，用綠能、高科技的方式進入新的生產型態。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法