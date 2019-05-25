批中國做法粗暴 美副助卿籲太平洋島國勿與台斷交

2019-05-25

〔編譯張沛元、記者彭琬馨／綜合報導〕美國國務院負責東亞與太平洋事務的首席副助卿墨菲（Patrick W. Murphy）廿四日呼籲與台灣有邦交的太平洋島國應繼續維持與台灣的外交關係，美國也願意協助太平洋島國維護主權。稍早，美國國會參議院軍事委員會表決通過二○二○年版的財政年度國防授權法案（FY 2020 NDAA），法案內容一如既往重申國會支持加強美台國防關係。

正在澳洲訪問的墨菲告訴記者，美國鼓勵目前與台灣有外交關係的國家繼續維持現狀，中國要改變現狀，太平洋是中國企圖減少台灣在該區外交關係的最佳範例，而且做法粗暴。各國在外交關係夥伴上應能有獨立選擇權，且要能根據國內因素、而非外國影響力來做選擇。

國防授權法案 支持加強美台國防關係

此外，美國國會參院軍委會歷經兩天討論在廿三日以廿五票對兩票通過「二○二○財政年度國防授權法案」，草案摘要中言明「支持加強美台防禦關係」。軍委會通過的草案將送交參院全院表決，之後再與眾院版的類似法案協商出最終版本，經表決通過後送交美國總統川普簽署生效。參眾兩院每年都會提出院會版財政年度國防授權法案。

美國總統川普去年八月十三日簽署「二○一九財政年度國防授權法（NDAA）」，內容也提到強化台灣軍力戰備。法案另以國會意見方式表達挺台立場，包括美國應強力支持台灣獲得防禦性武器，著重不對稱戰力與水面下作戰能力；推動軍事演習等交流，強化台灣安全。

不過，國務院前亞太助卿董雲裳與前亞太副助卿柯慶生卻公開批評華府現行的中國政策。董雲裳廿三日出席保守派智庫「美國企業研究所」的論壇時表示，川普政府的中國政策導致以往正常交往的美中外交陷入停頓。柯慶生則在同場合指出，值此高度全球化時代，美國必須與中國維持接觸與交往，別無選擇。美國過去與中國交往的政策，也有效保護台灣和平發展，避免台灣遭中國武力侵犯，是成功政策。

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