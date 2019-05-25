堅持制度很重要 羅文嘉挺卓榮泰

2019-05-25

〔記者蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選風波不斷，蔡英文總統陣營質疑民進黨主席卓榮泰「沒收中執會」，民進黨秘書長羅文嘉昨天聲援黨主席，強調要為卓榮泰加油，「當你選擇向歷史與制度負責時我是感動的」、「當你選擇人煙稀少這條路時我一定會陪你的」。

卓︰團結不會只在歷史中

卓榮泰則在臉書指出，三月八日一週前蔡總統到台南探望扁媽（陳水扁母親）開啟台南立委補選翻轉的契機；阿扁總統在高雄與郭國文見面；賴院長持續為郭國文奔波拜票；陳亭妃等委員一起站上郭國文的演講台，展現台南大團結！卓榮泰強調，團結不會只在歷史中。

29日中執會 邀蔡賴出席

羅文嘉昨表示，中執會二十九日將討論總統初選選務日程等提案，開會通知將註明邀請總統初選候選人本人或代表出席。總統初選事宜當天應做出決定，不能再拖。

對此，蔡英文陣營發言人阮昭雄說，總統國務優先，當天派代表林錫耀出席。賴清德陣營代表、立委林俊憲表示，賴清德是否出席尚未做最後決定，將與賴清德討論後再說。

民進黨週三中執會討論總統初選民調，挺英派中執委原擬表決通過手機與市話各佔五成等議案，會中無共識，卓榮泰最後裁示散會，下週三再議。蔡陣營批評卓榮泰「沒收中執會」。

羅文嘉則在臉書放上他與朋友的對話，他的友人詢問，卓榮泰為什麼那麼堅持初選制度，有這麼重要嗎？羅文嘉回應，如果已經公告的比賽規則，可以在比賽進行中隨意更改，這個惡例一開，以後任何一次初選，只要掌握多數的人，都可以在初選進行中，修改對自己有利的部分，那還得了？

朋友認為，「可是這一次不一樣？難道我們不應該配合情勢變化做調整？」羅文嘉回應，「每一次大家都可以說不一樣，每一次也都會有情勢變化，如果真的不得不要做變更時，也要有共識。共識建立，要有耐心，也要合理，不能只對自己有利，對別人不利。」

羅文嘉指出， 如果他改變了年輕時堅持的價值，要如何面對年輕時的自己？是為理想燃燒、還是向權力臣服？

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