「搬桌子事，不用了」 蘇啟誠最後簡訊露端倪 同仁不捨

2019-05-24

〔記者謝君臨／台北報導〕「馬系」監察委員江綺雯、仉桂美調查我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案，查出蘇生前發給同仁的最後簡訊，提及「不用搬座位改風水」，蘇以電腦打字的遺書，還用筆寫了「後事從簡」四個中文字，憾事發生至今，蘇的同仁仍相當難過。

調查報告指出，燕子颱風去年九月侵襲日本關西機場，衍生假新聞事件，我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠於同月十三日晚間自縊身亡，日本警方研判，死亡時間應為八、九點之間。

馬系監委調查，十三日下午二點五十七分至五點十九分之間，駐日代表謝長廷曾四度致電蘇，通話時間為一分廿七秒至四分十五秒不等。電話中，蘇告知謝將於次日（十四日）上午與律師見面，表示仍試圖查明某些爭議。晚間六時整，蘇曾以公務手機打電話到謝的公務手機，但只通了一．五秒就掛斷。

當天下午六點四十五分，蘇下班離開辦公室。七點十四分，台日協副秘書長謝柏輝以LINE傳給蘇「外交部獎懲作業要點」，不過蘇並未讀取。七點五十九分，蘇發了一則簡訊給同仁，內容為：「搬桌子事，不用了。一再變，不好意思。」而後，蘇被發現在家中輕生。

馬系監委說，收到蘇啟誠最後簡訊的同仁，事後非常難過，認為當初若回電問蘇，為何突然改變心意不搬桌子？或許可遏止悲劇。

在風災事件後，蘇啟誠的妻子就建議丈夫應挪動座位方向。而大阪處同仁接受監委約詢時也表示，蘇去世前幾天情緒不佳，多次反覆想要調整座位。

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