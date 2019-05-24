蘇啟誠案通過糾正 兩派監委攻防

2019-05-24

〔記者謝君臨、呂伊萱／台北報導〕針對「我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案」，監察院廿二日通過「馬系」監委江綺雯、仉桂美的調查報告，糾正外交部；但七位蔡英文總統提名的「英系」監委也針對調查報告提出不同意見書，質疑報告充滿揣測之論，先射箭再畫靶。

馬系監委在調查報告書指出，外交部未釐清事實，即強令大阪處提出風災檢討報告，與蘇輕生具有重大關聯性，但至今無人負責；另以一通無法確認的通話內容，即認定大阪處服務態度不好，核有違失；馬系監委並請銓敘部審酌蘇有無「積勞過度」之情。

馬系監委指出，外交部未要求蘇先交事件經過報告，即要求提出疏失檢討報告，似已有意對其究責；且駐日代表謝長廷曾密集致電四通予蘇，台日協副秘書長謝柏輝另傳「外交部獎懲作業要點」給蘇；蘇夫人受訪時也指出，丈夫遺書「並未言及假新聞造成之壓力，而是表明『不想受到羞辱』之遺言，以死明志」。

馬系監委說，外交部對於駐日代表有指揮監督權責，卻放任其言行，未依法處置；謝長廷接受媒體訪問時，表示「如果有錯，大阪辦事處應該道歉」等語，將輿論責難壓力引導轉至大阪處；外交部長吳釗燮表示，雖多次提醒謝，並要求謹言慎行，但仍未見改善。

對於「馬系」監委江綺雯、仉桂美的調查報告結果及糾正外交部，王幼玲、田秋堇、蔡崇義、陳師孟、趙永清、高涌誠、張武修等七位英系監委提出不同意見書指出，糾正案文指蘇啟誠檢討報告遭修改，蘇並非真心扛責，恐遭受上級壓力，但並未提出證據，先射箭再畫靶，「遽下斷言，有失公允」，對監院形象造成極大損傷，確為不宜。

英系監委說，大阪處確於深夜接獲民眾求助電話，電話內容被貼上網後，造成國人觀感不佳，外交部請大阪處檢討改進，並非絕無理由。另外，報告未能提供吳釗燮及謝長廷的完整訪談紀錄，顯然斷簡殘篇、捕風捉影，也未詳查謝、蘇事發後與外交部的所有電文。

英系監委指出，報告指蘇疑慮被調職懲處，但蘇先前已任職那霸辦事處四年八個月，超過外交部駐外人員三年輪調回國或調他處的慣例；外交部重用蘇的專長，再提拔至大阪辦事處，蘇身為資深外交官，應無誤解外交部調派慣例，報告過度渲染想像蘇疑似因調派受罰。

英系監委說，因公務壓力折損一名優秀外交人員，是全民遺憾，本案涉及不實新聞傳播，報告能否釐清事實、還原真相，並弭平爭議，讓社會體認網路新聞殺傷力，成為往後借鏡，事關重要；但報告並未爬梳事理，推論揣度，深恐遺憾。

吳釗燮︰外交部並沒疏失

對於監察院為蘇啟誠輕生案糾正外交部，外交部長吳釗燮昨表示，他認為外交部在這當中並沒有疏失，接到公文後再看如何處理。面對國民黨立委批評外交部推卸責任，吳也動氣回應「國會議員批評要憑良心」。

吳表示，謝副秘書長並沒有打三十幾通電話給蘇處長、報告只有一個版本、沒有羞辱性言詞、也從沒有調職懲處的決定甚至通知，對於相關內容，外交部難以認同並深表遺憾。

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