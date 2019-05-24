防媒體與外資掛鉤影響選舉 揭弊範圍納選罷法？法部將評估

2019-05-24

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨審查「揭弊者保護法草案」，民進黨立委鍾佳濱質詢時問：「若媒體本身就是揭弊者要揭弊的對象怎麼辦？」為防止媒體與境外資金掛鉤，進而影響台灣民主選舉，「揭弊者保護法」弊案範圍應納入選罷法及公投法。法務部長蔡清祥答覆可做評估。

行政院提案指出，制定「揭弊者保護法」為反貪腐的重要機制，也是國際間衡量國家廉能的重要指標。鑑於弊案類型多元，公部門的弊端與私企業的不法行為界線難以一分為二，因此草案特別將公、私單位的揭弊者都納入保護。

鍾佳濱質詢，上世紀最重大的揭弊案、美國「水門案」，顯示第四權對於揭弊很重要，「台灣有沒有這樣第四權的環境，協助政府內部的揭弊者來揭弊，除了法律的保護之外？」蔡清祥答覆：「還有很大的進步空間」。

鍾追問，「如果媒體本身，這個第四權本身，就是揭弊者要揭弊的對象，怎麼辦？」現在境外資金進入台灣試圖影響選舉，手法包括利用網路收購粉專、傳播政治性議題等，法務部統計共有卅幾案；內政部去年底提出的選罷法修正草案，認為若媒體刊登競選或罷免廣告，應載明出資者資訊。

鍾說，選罷法還針對中國及香港、澳門地區，認為媒體應進行查證，不可以接受這些地區的委刊、廣告，如果沒有查證，媒體要被處罰；但如果媒體跟境外資金掛鉤，不去查證、揭露這是境外資金所託刊的廣告，「那怎麼辦？」呼籲「揭弊者保護法草案」的第五條，其弊案範圍應納入選罷法、公投法。

蔡清祥表示，之前討論草案過程有考慮是否納入，但因選舉事涉敏感，須審慎研議，目前情勢有改變，這部分可以評估。

司委會昨完成立委詢答，尚未審查完竣，召委段宜康裁示，擇日再審查。

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