談貿戰解方 朱︰須走親美和中路線

2019-05-24

〔記者林良昇、周湘芸／台北報導〕前新北市長朱立倫昨接受廣播節目專訪談經濟議題。朱認為，台灣在很多技術、人才上依賴美國，但中國大陸是台灣產品出口地，美中貿易戰對台灣是危機也是機會，台灣是非常好的中介者跟調停者，不用都抱著美國大腿，也不可能完全聽北京的，要走平衡的角色，一定是親美和中的路線。

提及美中貿易戰及未來的科技冷戰，他表示，美國前國防部高級官員近期來台，就有聊到相關議題，美國普遍認為貿易戰一定會有一個協定；但華為事件，美國認為是國家安全，並非只是貿易戰的一環，是科技冷戰的層次。

大幅開放 幫忙民間企業

他認為，他相信解方只有「開放、開放、開放」，就是「小政府大國民」，對所有民間企業只有創造最好的環境、最少的限制，將障礙通通舖平，就是對民間最大的幫忙。

對於開放鬆綁是否是為了讓中國人來台工作？朱立倫則反駁，與其每天想中國大陸的人才會不會來台灣，要想是不是人才才是重點，要大幅開放，讓好的人才為台灣所用，法令限制不應太嚴。

關於民進黨初選紛爭，朱說，很多民進黨朋友跟他說，如果賴清德有誠信，當時就不要去接人家的行政院長，還在立法院講那麼多次支持蔡總統。

對於國民黨是否將台北市長柯文哲納入黨內總統初選對比式民調？朱立倫說，柯文哲的參選意願似乎很強，實力也受到重視，除非在國民黨的民調作業之前，柯已表態不選，否則當然應該將柯納入民調中。

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