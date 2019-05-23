柯納對比民調 王質疑 朱贊同

2019-05-23

〔記者陳昀、翁聿煌／綜合報導〕台北市長柯文哲雖未鬆口投入總統大選，但國民黨總統初選有意將柯納入對比式民調；表態參選的前立法院長王金平前天表示「尊重黨中央規劃」，但昨天則說，既然柯Ｐ認為萬一他不選是不是初選重新來，希望黨中央重新考量。

王金平昨到新生公園棒球場，為備戰全國少棒錦標賽的台東豐田國小加油，被問到黨中央有意將柯文哲納入民調，王金平說：「柯Ｐ不是說納他進去是個笑話？有這個新的因素出現，希望黨中央重新考量。」記者追問「所以你反對？」王說，沒有反對不反對，反正黨中央要針對事實重新考量。

被問及國民黨五人協調小組是否已聯繫徵詢初選民調？王金平回應，已收到公文，但還沒回覆。媒體追問「會反映不要納入柯文哲嗎？」王金平表示，沒有這個講法，只是希望黨中央考量，但柯當然是強勁對手。

前新北市長朱立倫昨天到新北市參加「敬老眼鏡」推廣活動，被問到是否贊成將柯文哲納入黨內初選民調？朱立倫表示，柯文哲是可敬的對手，絕對不要輕忽，民調納入柯文哲一起比較，很正常也應該。對於國民黨各支持者之間的紛紛擾擾，各陣營的支持者都喊出「非誰不投」，朱立倫表達憂慮，他重申國民黨一定要團結，「如果每個人都喊『非誰不投』，無論提名誰都不會當選。」

對高雄市長韓國瑜指「朱立倫是乖寶寶」，朱立倫則回應說，擔任新北市長就是強勢的市長，拆除違建、打擊犯罪都立刻去做，反而有很多人覺得他太強勢了，提醒他要溫柔一點。

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