《焦點評論》別成兩國一治

2019-05-22

記者鄒景雯／特稿

很多人在討論「一國兩制」，但是有一種更加恐怖的沒人指出來，就是「兩國一治」。為何更加恐怖？前者尚未發生，是提前恐懼，後者則是現在進行式，屬於當即的危險，當然比較嚴重。

什麼又叫做「兩國一治」？一個是台灣，一個是中國，這是兩國，非常容易理解；兩國共有兩個政府，一個是中華民國政府，一個是中華人民共和國政府，因此照理應該是兩套治理，由於雙方的意識形態南轅北轍，一個是民主國家，一個是專制政體，治理的方式必定迥然有別。倘若一國的治理外溢到另一國，並且明顯違背另一國的利益（可能是少數的，可能是集體的），另一國的若干人民不僅不覺扞格，還加以聽從，棄本國政府規勸於不顧，豈不就成了某種程度的「兩國一治」？

當「兩國一治」出現，若是由民主國家取得主導權，這是燈塔效應，就如彭斯所說的：「台灣對民主的擁抱為所有華人展示了一條更好的道路」，也如蔣經國時期的「三民主義統一中國」政策，相信國人不分黨派，應當認為理所當然，並不會感到恐怖。反之，這「兩國一治」若是由威權國家掌握了主動，也就是中國共產黨的對台行動奏效，而中華民國政府卻束手無策，任令事態發展，則不論其影響的範圍有多少，想必多數的台灣住民絕不會同意，甚至是要槌桌追究的。

最近有一些事件持續發生，性質顯然屬於後者，使得不少人逐漸有所不耐。其一是警政署查獲近來流竄於政媒圈的諸多網路言論，刻意威脅人身安全、挑起對立仇恨，儼然已經觸犯法律，證實是中國網軍所為。然後呢？該怎麼辦？其二是，繼五月十日中共政治局常委汪洋向台灣八十五名媒體人士訓話後，十九日，又有多家台灣媒體根本不甩警告，如約前往廣州接受中共中宣部部長黃坤明宣傳大灣區的「國家戰略」；這兩場計畫性的安排，不論是誑稱媒體的社會責任是促進兩岸統一，或是要求台灣媒體努力實現一國兩制，對岸全都是在台灣人民的頭上動土，但是我們的政府從上到下，除了嘴巴治國、口號主政，還有什麼？

要做此等批評，非常不得已，回首翻翻，政治人物的有關宣示實在多得不得了，但是到頭來，改變了什麼？空口白話，無甚約束力，當然是一種治理危機，中國勢力擺明地長驅直入，正是大家最憂慮的「兩國一治」公然上演，政府若僅只於描述現象、解釋原因已經遠遠不夠，必得拿出具體的解決方案來，否則公權力早就拱手讓人。

台灣媒體為什麼要不顧千夫所指，奔赴這些統戰性質高於新聞採訪的敏感場合？一個合理的懷疑是，這些媒體乃至於他們背後的母企業，取自於中國的總體好處遠大於在台灣市場的獲利？於是自願地將中國謀台主張置入於台灣的閱聽世界。針對這個癥結，若是有能的政府，不會沒有政策工具予以有效處理，可是為什麼光講不做？

兩國一治的頹勢不改善，扯什麼反對一國兩制？這話說來沉重，然哪一點有假！

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