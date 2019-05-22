ＷＨＡ第二天 日、加、巴、宏接力挺台

2019-05-22

〔記者呂伊萱、吳亮儀／綜合報導〕世衛大會（ＷＨＡ）昨進入第二天議程，日本、加拿大與友邦巴拉圭、宏都拉斯接力表達挺台立場。日本強調「特定區域」連大會觀察員身分都無法獲得，將產生地理空白；加拿大表示政治不應阻礙人們進入全球衛生體系；巴拉圭直言台灣的缺席嚴重阻礙國際資訊交流；宏都拉斯特別提及台灣持續提供公衛支援。衛福部長陳時中也與美、日、索羅門群島等多國舉行雙邊會談。

台灣連續第三年因中國阻撓而被ＷＨＡ拒於門外，友我國家和友邦則紛在有限的五分鐘大會發言中挺台。繼美國、英國與德國以直接或間接表述挺台後，第二天議程，日本厚生勞動大臣政務官新谷正義談及伊波拉抗疫時說，應對傳染疾病需要強健的衛生體系，不能使特定區域（specific region）即使以觀察員身分都無法參與大會，將讓世界產生地理空白。

巴拉圭衛生部長馬索雷尼則在強調全民健康覆蓋（ＵＨＣ）目標時說，全球衛生工作不該草率地根據政治考慮處理，中華民國台灣以觀察員身分參與大會至關重要，將有助ＷＨＯ更有效率地達成組織目標。馬索雷尼直言，台灣的缺席嚴重阻礙國際資訊交流，不僅有違國際合作建設性精神，對ＷＨＯ促進全球衛生、引領世界健康工作的目標更沒有幫助。

加拿大首席公衛官員譚詠詩則說，為了實現目標，各方應該一同合作，應當求同存異，「政治不應阻礙人們進入全球衛生體系」，任何人都應當獲得醫療服務。宏都拉斯也在發言中提到特定政府持續為宏都拉斯發展醫療服務提供不可或缺的支援，特別是台灣。

由陳時中領軍的世衛行動團，也和美國、日本、友邦索羅門群島等多國舉行雙邊論壇。疾管署長周志浩昨受訪時說，索國向我方表達，最重要的醫療幫助是協助訓練醫師，索國培養醫事人才很不容易，希望台灣能進一步幫助訓練醫學生，對索國長遠發展相當重要。

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