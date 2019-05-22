韓網路後援會改挺郭 「韓應專心市政」

2019-05-22

〔記者邱書昱、洪瑞琴／綜合報導〕分別支持高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫的多個網路後援會，日前突然都改名為「郭台銘競選總統後援會」，引起許多支持韓、朱的網友不滿；國民黨籍新北市議員江怡臻昨天指控說，是國民黨籍台南市議員李文俊的幕僚林群峰擅自改名，她批評這不但沒有尊重韓、朱、郭三位擬參選人，更欺騙支持者的情感。

朱也被改 新北議員指南市議員李文俊幕僚幹的

台南市議員李文俊與特助林群峰昨回應表示，主要是基於不少網友認為韓國瑜應專心高雄市政，順應民意支持郭台銘選總統，網路社群是自主性串連發起，如果對此社團有意見，網友可以退出。

江怡臻指出，臉書社團可以查出是誰更改社團名稱，林群峰竟擅自將韓國瑜、朱立倫、盧秀燕的網路後援會，通通改名為「郭台銘競選總統後援會」，朱立倫與韓國瑜都是擬參選人，是郭台銘在黨內初選的競爭對手，粉專與社團可以這樣跳來跳去嗎？「會不會下一次跳到民進黨？還是時代力量？」

她批評說，社團管理員通常在更名前，會先和管理員們討論、公告周知，林群峰擅自改名讓很多「朱粉」、「韓粉」氣得紛退團，「黨內互打」惹得彼此支持者都很不爽，如此挑撥黨內團結的行為就是「假郭粉」。

李文俊回應表示，誰要參選總統，他都尊重，助理林群峰要更改名稱時曾跟他提過，他也尊重其想法。若外界對此網路社群有意見大可退出，或另外發起網路社群擁護所支持對象。

林群峰表示，他長期來都是藍軍支持者，與好友自發性經營網路社團已有四、五年，韓國瑜競選高雄市長時，大家也都是熱情義務相挺，可是發現近來社團出現浮誇言論惡意批評不是挺韓的人，不論是「假韓粉」或「真韓粉」，若支持藍軍、支持韓，就不應該幫韓樹立敵人，讓社團淪為「一言堂」。

林群峰說，他們希望韓國瑜專心於高雄市政，也認同郭台銘參選總統理念，因此網路後援會自主性改名稱，並沒有任何背後利益，竟有挺韓的電視政論名嘴批社團被收買，這樣的不實指控，更讓他們無法接受。

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