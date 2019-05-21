六四事件30週年》王丹：台灣若重主權 中共無從滲透

2019-05-21

〔記者呂伊萱／台北報導〕今年逢中國六四天安門事件三十週年，六四學運領袖、華人民主書院董事王丹昨表示，如果台灣人將主權、尊嚴和人權等價值，看得比發大財更重要，那「中共根本無從滲透」。

中國民主轉型研究所理事滕彪說，中共對民主世界形成的各種威脅不勝枚舉，包括收買記者、操控他國選舉、在中國境外綁架異議人士等，顯示中共「不只是銳實力、還是壞力量」；若不阻擋，「今天的新疆就是明天的中國、今天的中國就是明天的世界。」

台灣民主基金會與華人民主書院昨天舉辦「六四（事件）三十週年談中國對民主人權之威脅」座談會。

王丹首先發言指出，中國共產黨的文化「除了暴力就是謊言」，使謊言成為中國人生活的一部分。以最近的美國名校作弊事件為例，就顯示這對以信用為基礎的西方社會，已造成根本性的負面影響。另一個特色文化則是中國特色社會主義發展後的「經濟至上」。王丹說，當一個社會完全以金錢做為衡量基準，試圖將這一套價值輸出，是最嚴重且隱而不覺的挑戰。

華人民主書院董事王軍濤則說，中共發展數位集權主義是超越想像的人類災難。他認為從中國內部推翻腐敗專制的中共，才是讓自由民主世界安全的唯一道路。

王丹並喊話說，他很期待看到蔡英文總統和前行政院長賴清德「對六四三十週年有所表達」，因為「做為台灣未來民主保衛者這是理所應當的」；至於國民黨參選人他則是沒有期待。

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