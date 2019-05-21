台灣未參與WHA 美：非常遺憾

2019-05-21

衛生部長阿札爾：台灣兩千三百萬人「值得一個發聲的機會」

〔記者呂伊萱／綜合報導〕第七十二屆世衛大會（WHA）昨開議，台灣第三年未能獲邀參與。我友邦提出的台灣參與案在二對二辯論後，再次遭到否決納入議程；但同時，美國、法國和德國在各國發言時，以直接或間接方式支持台灣參與。美國衛生部長阿札爾直言，美國對於台灣再次未能以觀察員身分參與大會感到「非常遺憾（regret）」，因為台灣二千三百萬人「值得一個發聲的機會」。

美法德發言力挺台灣

WHA在瑞士日內瓦登場，我國友邦貝里斯、史瓦帝尼、海地、宏都拉斯、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、索羅門群島與吐瓦魯等十四國提交議案，要求將「邀請台灣做為觀察員參加WHA」補充列入議程。

未在提案之列的友邦包括尼加拉瓜與瓜地馬拉。瓜地馬拉駐台大使亞谷華昨透過電郵回應說，瓜地馬拉的外交政策是透過不同方式表達對台灣的支持，例如在大會發言、一月的執委會或其他會議場合，瓜國代表均對台灣醫衛貢獻表達感謝與肯定。

友邦為我提案 再遭否決

開議首日，大會就對台灣參與案展開二對二辯論。中國與巴基斯坦發言反對台灣參與，中國老調重彈批台灣提案非法，並歸咎於民進黨因「頑固堅持台獨、拒不承認兩岸同屬一中」，導致參與的政治基礎不復存在，同時也扯謊說台灣不參加不會有防疫缺口。

我友邦馬紹爾則強調台灣是東亞樞紐，排除台灣將造成全球防疫缺口，「請將政治意見擺在一邊，把公衛問題置於前面，台灣可以提供幫助，我們應該接納台灣參與。」我友邦聖文森更直言，台灣與中國分立分治，邀請台灣做為觀察員不會不符合「一中原則」，就像加勒比海的幾個國家都來參加一樣。但大會主席最後仍裁示，不將台灣參與案排入議程。

在各國五分鐘發言中，美國、法國與德國以直接或間接方式支持台灣參與。美國直言，台灣再次未能像二○○九至二○一六年時、以觀察員身分參與大會，美國感到非常遺憾，「因為台灣二千三百萬人值得一個發聲的機會，就像在座的每一位一樣。」

法國表示，在全球健康領域支持「包容性」作法，在這個目標下，希望所有人都能獲得高品質醫療服務。德國發言則是強調，「人人享有健康」的意義在於「地圖上不能存在大的空白」，WHA應該是為了所有夥伴的會議。

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