與館長直播 朱︰一國兩制沒有市場

2019-05-21

〔記者陳心瑜、邱書昱、魏瑾筠／綜合報導〕前新北市長朱立倫昨晚和網紅「館長」陳之漢進行直播，館長直言，許多選民認為「中國國民黨」應改名「中國國共黨」，質疑為何藍營總是親中？朱立倫回說，國民黨沒有親中，不論藍綠都應該堅持中華民國，不能改國號變成台灣共和國來搞台獨，不論是把台灣賣給大陸或搞台獨，都是害台灣。

館長再質疑，為何藍營的總統參選人都跑去中國接受「面試」？朱說，兩岸交流很正常，他去年也去中國，但只有他當面和習近平講中華民國並表態反對一國兩制，「一國兩制在台灣沒市場」。

館長詢問，習近平頻頻對台灣文攻武嚇，從來不見國民黨罵共產黨？朱立倫說，去年他訪問中國時就當面告訴對岸官員「不要幫民進黨助選」，他相信藍綠都愛台灣，只是方法不同，他捍衛中華民國，不會為了個人選舉妄加挑釁，兩岸和平是大家最高的期待，「老共怎麼做是他家的事」，但像蔡英文總統那樣嗆聲，沒辦法達到和平的目標。

國民黨內初選不舉辦辯論，遭外界質疑，朱立倫表示，他希望辯論且不只一場。館長追問不辦辯論的原因？朱立倫說，只能解釋為息事寧人。

昨天逢蔡英文總統就職三週年，對於蔡總統執政三年的評分，朱立倫說，蔡總統三年來都在拚政治，但民眾最關心的是拚經濟，希望兩岸和平、日子過得更好，台灣上一季創下十一季以來最低的經濟成長率，相對於亞洲四小龍，去年的經濟成長率也是最低。

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